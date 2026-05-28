Tron hat sich vom belächelten Ethereum-Fork zur dominanten USDT-Schiene entwickelt. Warum Gebührenmodell, Netzwerkeffekte und TRX-Burn Ethereum alt aussehen lassen.

Tron galt lange als Projekt, das man in Krypto-Kreisen eher müde belächelte. Der TRX-Token startete 2017 als ERC-20-Token auf Ethereum. Das Whitepaper wurde früh wegen Plagiatsvorwürfen kritisiert, Vitalik Buterin machte sich öffentlich über die Copy-Paste-Anmutung lustig, Arthur Cheong, CEO und CIO von DeFiance Capital, nannte das Projekt “Vaporware”.

Dazu kamen Justin Suns Marketing-Stunts. Der Warren-Buffett-Lunch, der Kauf von BitTorrent, später die Millionen-Banane. Tron wirkte lange wie ein Projekt, das mehr von Aufmerksamkeit lebte als von einem realen Use-Case. Inzwischen ist Tron eine der wichtigsten Stablecoin-Rails. Auf der Chain zirkulieren über 80 Milliarden USDT, zeitweise sogar mehr als auf Ethereum. Und TRX, der hauseigene Token, ist einer der wenigen Altcoins, der nahe dem Allzeithoch notiert. Doch was ist das Erfolgsrezept des umstrittenen Projekts?

TXR erklimmt still und heimlich neue Hochs | Quelle: BTC-ECHO

Tron ist nicht billig, sondern bequem

Tron ist nicht die billigste Chain. Ein USDT-Transfer kann für normale Nutzer rund zwei bis vier US-Dollar kosten. Sogar die Ethereum-Mainchain ist in ruhigen Phasen günstiger, Layer-2s und Solana ohnehin.

Trotzdem bleibt Tron für viele Nutzer der Standard. Der Grund liegt im Gebührenmodell. Die Layer-1 funktioniert anders als Ethereum, wo Nutzer Gas in ETH zahlen. Tron unterteilt das Gebührenmodell nämlich in zwei Bestandteile: Bandwidth und Energy. Bandwidth deckt die Daten einer Transaktion ab und reicht für einfache TRX-Transfers oft aus.

Für die Ausführung von Smart Contracts wird dagegen TRX benötigt. Und da USDT auf Tron als TRC-20-Token läuft, ist jeder USDT-Transfer eine Smart-Contract-Nutzung. Wer keine Energy besitzt, zahlt indirekt mit TRX, welche anschließend geburnt werden.

Power User können TRX staken oder Energy über Drittanbieter “mieten”. Damit sinken die Kosten teils deutlich. Gelegenheitsnutzer tun das in der Regel jedoch nicht. Sie klicken auf “Senden”, akzeptieren die Wallet-Gebühr und zahlen den vollen Preis.

Damit monetarisiert Tron die Bequemlichkeit bzw. das fehlende Wissen der Nutzer. Wer sich auskennt, optimiert. Wer einfach USDT schicken will, zahlt. Für Nutzer ist das relativ kostspielig, für das Netzwerk hochprofitabel.

Der Unterschied zu Ethereum

Trons Gebührenmodell verbindet also Stablecoin-Nutzung direkt mit TRX-Nachfrage. Wenn Nutzer keine Energy haben, wird TRX verbrannt. Bei Millionen Transaktionen am Tag entsteht daraus ein permanenter Werttransfer zugunsten von TRX.

Das unterscheidet das Netzwerk von Justin Sun von vielen anderen Chains. Ethereum führte mit EIP-1559 ebenfalls einen Burn-Mechanismus ein. Ein großer Teil der Aktivität ist mittlerweile jedoch auf Layer-2s abgewandert. Für Ethereums Skalierungsstrategie ergibt das Sinn, senkt aber die Gebühreneinnahmen auf dem Mainnet.

Tron dagegen hält den USDT-Flow auf seiner Chain. Deshalb erscheint Tron bei Umsatz-Rankings meist in der Spitzengruppe. Auswertungen beziffern die allein im Jahr 2025 generierten Gebühren auf mehrere Milliarden US-Dollar.

Tron gehört auch beim Holder Revenue konstant zu den besten Krypto-Projekten | Quelle: DeFiLlama

Trons Erfolgsrezept

Des Weiteren hat das Projekt starke Netzwerkeffekte aufgebaut. Viele Nutzer in Asien, Lateinamerika, Afrika und Teilen Europas kennen USDT auf Tron als Standard. Damit lässt sich das Erfolgsrezept von Justin Suns Krypto-Unterfangen wie folgt beschreiben: Der Token ist Teil einer Gebührenmaschine. Jeder unoptimierte USDT-Transfer frisst TRX. Jeder neue Stablecoin-Nutzer erhöht den Wert der bestehenden Zahlungsinfrastruktur und jede Börse und jedes Wallet mit TRC-20-Support verstärkt den Lock-in.

Aus der Ethereum-Kopie ist so eine zentralisierte, oft kritisierte, aber enorm profitable Stablecoin-Schiene entstanden. Ethereum hat die ideologisch saubere Infrastruktur für die Krypto-Zukunft gebaut. Tron hat mit Pragmatismus den Zahlungsverkehr der Gegenwart besetzt. Im Krypto-Markt wird derzeit vor allem Letzteres honoriert. Geht es nach einem bekannten Blockchain-Analysehaus könnte sich das derzeit so schlechte Sentiment rund um Ethereum jedoch auch als Boden-Indikator für ETH herausstellen.