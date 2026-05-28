Trump verspricht: “Werde Krypto niemals im Stich lassen”

Donald Trump will die USA als “Krypto-Hauptstadt der Welt” zementieren. Ein neues Marktstrukturgesetz soll der Branche langfristige Rechtssicherheit geben.

Donald Trump verschärft seinen Pro-Krypto-Kurs. In einem Beitrag auf Truth Social kündigte der US-Präsident an, unter seiner Führung eine zukunftssichere Marktstruktur für digitale Assets gesetzlich zu verankern. Diese solle von “Krypto-Hassern” nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Dabei attackierte Trump erneut den ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Dessen Kurs habe Bitcoin, Perpetuals und Innovationen ins Ausland gedrängt. Nun seien die USA wieder die “Krypto-Hauptstadt der Welt”, Entwickler und Unternehmer kehrten zurück. “TRUMP will never let Crypto down”, heißt es in dem Beitrag.

CLARITY Act als Wendepunkt

Im Zentrum steht der Digital Asset Market CLARITY Act. Das Gesetz soll die Aufsicht über digitale Vermögenswerte in den USA neu ordnen und die Zuständigkeiten von SEC und CFTC klarer trennen. Der Entwurf sieht unter anderem Regeln für Börsen, Token-Klassifizierungen, Verwahrung und digitale Rohstoffe vor.

Für die Branche wäre das Gesetz ein möglicher Wendepunkt. Seit Jahren klagen Unternehmen in den USA über unklare Zuständigkeiten und einen regulatorischen Kurs, der stark über Klagen und Durchsetzungsmaßnahmen lief. Besonders die Abgrenzung, wann ein Token als Wertpapier oder als digitaler Rohstoff gilt, zählt zu den zentralen Streitpunkten. So schätzt die BTC-ECHO-Redaktion die Auswirkungen des CLARITY Acts ein.

Senat wird zum entscheidenden Schauplatz

Politisch hat der Vorstoß zuletzt an Fahrt gewonnen. Das Repräsentantenhaus hatte den CLARITY Act bereits verabschiedet, nun liegt der Ball beim Senat. Dort dürfte sich entscheiden, ob Trumps Ankündigung mehr ist als Wahlkampf-Rhetorik und ob die USA tatsächlich ein umfassendes Krypto-Regelwerk bekommen.

Ganz frei ist der Weg aber nicht. Vor einer finalen Abstimmung müssen Details des Marktstrukturgesetzes weiter abgestimmt werden. Zudem dürften Interessenkonflikte rund um Trumps eigene Krypto-Aktivitäten und Fragen zum Verbraucherschutz die Debatte weiter begleiten.

Auf dem Krypto-Markt herrscht nach dem Kursrückgang bei Bitcoin währenddessen Tristesse – Ethereum rutschte zuletzt sogar unter 2.000 US-Dollar.