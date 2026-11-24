Hedera hat sein Netzwerk-Upgrade erfolgreich abgeschlossen. Am Markt sorgt das bislang aber kaum für Rückenwind. Wie geht es jetzt weiter?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Hedera verzeichnet seit sieben Wochen Kursverluste von über 30 Prozent. â³

Das Mainnet-Upgrade auf Version 0.79.4 wurde erfolgreich abgeschlossen, ohne positive Kursimpulse.

Anleger fragen sich, ob jetzt eine günstige Einstiegsmöglichkeit besteht oder weitere Verluste drohen.

Technische Analysen zeigen eine Konsolidierungsphase mit Unsicherheiten und möglichen Unterstützungsmarken. â³

Seit sieben Wochen müssen Anleger von Hedera Kursverluste hinnehmen. Allein in den vergangenen 30 Tagen verlor die Kryptowährung dabei mehr als 30 Prozent ihres Wertes und steht mit einem Preis von 0,0518 US-Dollar gut 90 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Ungeachtet der schwachen Kursentwicklung wird im Hintergrund weiter am Ausbau des Netzwerkes gearbeitet. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Entwickler mit der Einführung der Version 0.79 eine neue Entwicklungsstufe des Netzwerkes eingeleitet und nun den erfolgreichen Abschluss des Mainnet-Upgrades auf Version 0.79.4 bekannt gegeben. Die technische Weiterentwicklung konnte dem HBAR-Kurs bislang aber noch keine positiven Impulse verleihen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit am Krypto-Markt stellt sich für Anleger nun die Frage, ob die aktuellen Kurse eine günstige Einstiegsmöglichkeit bieten oder die Kryptowährung noch vor weiteren Kursverlusten steht. Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an.

HBAR in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden schwankte HBAR zwischen einem Tief von 0,05102 US-Dollar und einem Hoch von 0,05319 US-Dollar. Zuletzt schloss der Kurs bei 0,05125 US-Dollar und damit gut sieben Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags von 0,05534 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Da auch das Handelsvolumen zuletzt keine Erholung zeigte, ist eine Trendwende kurzfristig nicht in Sicht.

Auch das Chartbild bestätigt die kurzfristige Schwäche. HBAR notiert unter dem EMA-20 bei 0,05221 US-Dollar und bildet seit Tagen tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Erste Unterstützung bietet das aktuelle Tagestief bei 0,05102 US-Dollar, darunter folgt das Tief vom 21. November bei 0,04843 US-Dollar. Nach oben muss HBAR zunächst den EMA-20 bei 0,05221 US-Dollar und anschließend das letzte Tageshoch bei 0,05653 US-Dollar überwinden. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei rund 40 und zeigt damit ein schwaches Momentum, ohne dass HBAR bereits als überverkauft gilt. Das MACD-Histogramm deutet allerdings darauf hin, dass der Abwärtsdruck nachlässt. Kurzfristig ist damit eine Stabilisierung möglich.

Die Bollinger-Bänder liegen derzeit rund 0,0042 US-Dollar auseinander, zwischen dem unteren Band bei etwa 0,0497 US-Dollar und dem oberen bei 0,0539 US-Dollar. Das spricht für moderate Schwankungen. Insgesamt befindet sich HBAR in einer Konsolidierungsphase mit erhöhter, aber nicht extremer Unsicherheit.

Kurzfristige HBAR-Kursprognose

Kurzfristig bleibt der Ausblick für HBAR neutral bis leicht bärisch. Als wichtigste Unterstützungen gelten das aktuelle Tagestief bei 0,05102 US-Dollar und das Tief vom 21. November bei 0,04843 US-Dollar. Nach oben bremsen der EMA-20 bei 0,05221 US-Dollar und das letzte Tageshoch bei 0,05653 US-Dollar. Gelingt ein Ausbruch über den EMA-20 bei steigendem Volumen, wäre kurzfristig eine Erholung bis etwa 0,0565 US-Dollar möglich. Fällt HBAR dagegen unter 0,05102 US-Dollar, dürfte sich der Abwärtsdruck in Richtung 0,048 US-Dollar verstärken.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,050 und 0,053 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für HBAR. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs zwischen der Unterstützung bei rund 0,0510 US-Dollar und dem EMA-20 bei etwa 0,0522 US-Dollar bewegt. Ein RSI zwischen 38 und 50 sowie ein EMA-20, der knapp über dem Kurs verläuft, stützen derzeit das Bild einer Konsolidierung. Nach oben bremst zudem das obere Bollinger-Band bei rund 0,0539 US-Dollar. Steigt der Kurs hingegen über 0,057 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bärisches Szenario

Das bärische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und setzt einen Bruch der Unterstützung bei rund 0,0510 US-Dollar voraus. Fällt der RSI zudem unter 35 und steigt das Verkaufsvolumen dabei an, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Erste Unterstützung wäre dann die Marke bei rund 0,0484 US-Dollar, im weiteren Verlauf könnte der Kurs bis auf 0,042 US-Dollar fallen. Ein Anstieg über 0,052 US-Dollar und damit zurück an den EMA-20 würde das bärische Szenario dagegen entkräften.

Bullisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt eine deutliche Erholung derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste HBAR bei steigendem Handelsvolumen über dem EMA-20 bei rund 0,0522 US-Dollar schließen und der RSI gleichzeitig über 50 klettern. Als erstes Ziel dient dann das obere Bollinger-Band bei etwa 0,0539 US-Dollar. Bestätigt sich anschließend ein Ausbruch über den Widerstand bei rund 0,0565 US-Dollar, wäre der Weg in Richtung 0,064 US-Dollar frei. Auf dem Weg dorthin wartet allerdings noch das Fibonacci-Level bei knapp 0,060 US-Dollar. Fällt der Kurs dagegen unter 0,050 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.