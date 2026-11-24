Neun Jahre lang waren Token-Verkäufe in Südkorea verboten. Nun liegt ein Entwurf vor, der den Markt wieder öffnen soll.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Südkorea hebt das seit 2017 geltende Verbot von Token-Verkäufen auf.

Stablecoins werden zunächst nur von bankennahen Gruppen ausgegeben dürfen.

Strenge Auflagen und Eigenkapitalanforderungen für Herausgeber sind vorgesehen.

Krypto-Börsen müssen Lizenzen beantragen und Kapitalvorgaben erfüllen. â³

Südkorea will das seit 2017 geltende Verbot von Token-Verkäufen aufheben und Stablecoins zunächst allein Gruppen überlassen, die mehrheitlich Banken gehören, wie aus einem Entwurf der Finanzaufsicht FSC hervorgeht. Für Herausgeber von Stablecoins auf Won-Basis sollen strenge Auflagen gelten. Sie brauchen eine Zulassung der Aufsicht und mindestens fünf Milliarden Won an Eigenkapital, umgerechnet rund 3,7 Millionen US-Dollar.

Hinterlegen müssen sie ihre ausgegebenen Token zu mindestens 100 Prozent und bei Rückgabe unverzüglich zum Nennwert auszahlen. Banken sollen dabei gemeinsam mehr als die Hälfte an einem Herausgeber halten, wobei ein Finanz- oder Technologieunternehmen durchaus größter Einzelaktionär sein darf.

Handelsplätze bekommen eine Obergrenze

Für die südkoreanischen Krypto-Börsen sieht es hingegen anders aus, denn sie benötigen künftig Lizenzen für Handel und Verwahrung und müssen Vorgaben zu Kapital und Betrieb erfüllen. Hinzu kommt eine Beteiligungsgrenze von 20 Prozent je Anteilseigner, die sich mit Zustimmung der Aufsicht auf 34 Prozent anheben lässt.

Hinter dem Entwurf steckt ein jahrelanger Streit darüber, wer solche Token überhaupt ausgeben darf. Die Zentralbank wollte sie fest in Bankenhand sehen, die Finanzaufsicht hingegen auch Unternehmen außerhalb des Bankensektors zulassen. Ursprünglich sollte das Gesetz bereits 2025 stehen.