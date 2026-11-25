Erneut fällt der Bitcoin-Kurs unter 60.000 Dollar und lässt Anleger tief verunsichert zurück. Wie es in den kommenden Wochen weitergehen könnte – und was jetzt für einen Einstieg bei der Kryptowährung spricht.

Bitcoin mit 50 Prozent Rabatt: Der beste Black Friday Deal des Jahres?

Bitcoin mit 50 Prozent Rabatt: Der beste Black Friday Deal des Jahres?

Ob Elektronik, Bekleidung oder Spirituosen – überall locken Händler anlässlich des Black Friday derzeit mit kräftigen Rabatten. Will man einen besonders spannenden Deal nutzen, lohnt sich nun aber vor allem der Blick auf den Krypto-Markt. Bitcoin notiert nach der jüngsten Korrektur bei nur 60.000 US-Dollar und ist so günstig zu haben wie im November vor fünf Jahren. Im Vergleich zum Allzeithoch bietet sich Anlegern ein Discount von mehr als 50 Prozent. Dabei sprechen wachsende Staatsschulden und hartnäckige Inflation in vielen Teilen der Welt mehr denn je für das digitale Gold. Wie attraktiv der Black Friday Sale bei Bitcoin wirklich ist und was zwei Experten bis 2027 erwarten.

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