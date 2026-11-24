Keine 24 Stunden hielt die Erholung am Krypto-Markt. Diesmal kommt der Auslöser nicht aus dem Technologiesektor, sondern aus Washington.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar und liegt acht Prozent unter dem Hoch von 64.500 US-Dollar. â³

US-Handelspolitik und mögliche Zölle belasten die Märkte, während die Geldpolitik der Notenbank im Fokus bleibt. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Erholung vom Vortag hielt keinen vollen Handelstag. Der Bitcoin-Kurs fiel zur Eröffnung an der Wall Street unter 59.500 US-Dollar und liegt damit rund acht Prozent unter dem Hoch von 64.500 US-Dollar, das er nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia erreicht hatte.

Ausgelöst hat den Rückgang diesmal nicht der Tech-Sektor, sondern die US-Handelspolitik. Nach einem Bericht des Wall Street Journal könnte der Handelsbeauftragte Jamieson Greer noch in dieser Woche die Ergebnisse einer Untersuchung zu ausländischen Industriesubventionen vorlegen. Selbst der Europäischen Union könnten dann Zölle von bis zu 15 Prozent drohen, obwohl ein Handelsabkommen mit den USA besteht. Der S&P 500 gab daraufhin 0,7 Prozent nach, der Nasdaq korrigierte um zwei Prozent.

Anthropic unter dem Ausgabepreis

Besonders deutlich traf es die frisch an der Nasdaq gelistete Aktie von Anthropic, die um bis zu 14 Prozent auf 75,85 US-Dollar absackte und damit erstmals unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar rutschte. Im Hintergrund wirkt weiterhin die Geldpolitik. Nach dem FedWatch-Tool der CME Group rechnet der Markt mit großer Mehrheit damit, dass die Notenbank ihren Leitzins am 9. Dezember um 25 Basispunkte anhebt.