Auf dem XRP Ledger wird deutlich mehr gehandelt als noch vor einem Jahr. Ein Blick auf die Verteilung zeigt allerdings, wer dafür verantwortlich ist.

Wale übernehmen den XRP Ledger: Das steckt hinter dem Wachstum

Wale übernehmen den XRP Ledger: Das steckt hinter dem Wachstum

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Im dritten Quartal wurden täglich 4,51 Millionen XRP über das Orderbuch gehandelt, ein Anstieg von 26 Prozent. â³

Die zehn größten Konten machen 65 Prozent des Handelsvolumens aus. â³

Automatisierte Liquiditätspools verloren an Bedeutung und machten nur noch 13 Prozent des Volumens aus.

Evernorth berichtet von einem Anstieg der tokenisierten Vermögenswerte auf fünf Milliarden US-Dollar. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Auf der dezentralen Börse des XRP Ledgers wurden im dritten Quartal täglich durchschnittlich 4,51 Millionen XRP über das Orderbuch gehandelt, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorquartal und das 2,8-Fache des Vorjahreswerts. Die Zahlen stammen aus dem jüngsten Quartalsbericht des XRP-Treasury-Unternehmens Evernorth.

Das Wachstum verteilt sich dabei sehr ungleich, denn allein die zehn größten Konten stehen für 65 Prozent des Volumens im Orderbuch. Die durchschnittliche Ordergröße verdoppelte sich binnen eines Quartals auf rund 35 XRP, die Zahl der täglichen Transaktionen sank hingegen um 37 Prozent. Wie es um den XRP-Kurs selbst steht, bespricht Sven mit Trading-Experte Benjamin Kaemmerer von CMC Markets im Video:

Weniger Automaten, mehr Orderbuch

Verschoben hat sich auch, wo gehandelt wird. Automatisierte Liquiditätspools kamen zuletzt nur noch auf 13 Prozent des Volumens, vor einem Jahr waren es 38 Prozent. Der Rest wanderte ins klassische Orderbuch.

Hugo Jeandesboz, Anlagechef bei Evernorth, wertet das als Zeichen professioneller Marktteilnehmer, zu denen auch Market Maker gehörten. Offen bleibe allerdings, ob sich weitere anschließen.

Die tokenisierten Vermögenswerte ohne Stablecoins lagen im Schnitt bei rund fünf Milliarden US-Dollar und damit 34 Prozent über dem Vorquartal. In die amerikanischen Spot-ETFs auf XRP flossen netto 308 Millionen US-Dollar. Neutral ist Evernorth dabei nicht, denn das Unternehmen hält selbst XRP im großen Stil.