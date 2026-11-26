Seit 412 Tagen ist Bitcoin im Bärenmarkt – der längste Krypto-Winter der Geschichte. Warum ein letzter großer Abverkauf folgen könnte.

Krypto-Report: Deshalb könnte der Bitcoin-Kurs unter 54.000 Dollar fallen

Krypto-Report: Deshalb könnte der Bitcoin-Kurs unter 54.000 Dollar fallen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs schwankt stark und notiert aktuell bei 60.480 US-Dollar. â³

Analysten warnen vor möglichem Rückgang unter 54.000 US-Dollar.

Hohe Korrelation zwischen Bitcoin und Tech-Aktien könnte weitere Verluste nach sich ziehen. â³

Glassnode-Report deutet auf mögliche Zyklustiefs im aktuellen Bärenmarkt hin. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Kurz sah es so aus, als hätte der Bitcoin-Kurs das Schlimmste hinter sich gelassen. In unmittelbarer Reaktion auf die Meldung, dass der Nvidia-Mitgründer und CEO Jensen Huang zum Tech-Giganten zurückkehren würden, kletterte die Krypto-Leitwährung zeitweise über 64.000 US-Dollar. Aber die Freude währte nicht lang, denn kurz darauf folgte der nächste Rücksetzer, und im Moment des Schreibens notiert Bitcoin bei 60.480 US-Dollar, was einem Verlust von 4,9 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

Im jüngsten wöchentlichen Krypto-Report warnt das Analysehaus Glassnode nun, das der absolute Tiefpunkt in diesem Bärenmarkt erst noch folgen könnte. Bitcoin wirke “wie der Kanarienvogel im Kohlebergwerk”, denn innerhalb weniger Stunden hat es die Nvidia-Rallye wieder eingebüßt, und Aktien, die traditionell langsamer reagieren, gerieten ebenfalls unter Druck. Derzeit sei die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und den Tech-Aktienkursen so hoch wie zuletzt im Bärenmarkt 2022. Das veranlasst die Analysten zu einer pessimistischen Prognose: “Sollten die Aktienkurse weiter fallen, würden wir erwarten, dass Bitcoin mit ihnen fällt”.

Wann das Zyklustief erreicht sein könnte

Zumindest die Leverage-Situation sei nun aber eine deutlich gesündere, weil fast 90 Prozent der Long-Positionen, die in der vergangenen Woche noch zwischen dem aktuellen Bitcoin-Kurs und dem realisierten Preis lagen, verschwunden sind. Kurzfristig müssen sich Hodler nun womöglich trotzdem auf eine weitere Korrektur einstellen – wenn sich die Krypto-Leitwährung so verhält, wie sie es in vergangenen Bärenmarktjahren getan hat.

In dem Glassnode-Report heißt es: “Der Bitcoin-Kurs hat noch nicht unter dem realisierten Preis geschlossen, dem Durchschnittspreis, zu dem jeder Coin zuletzt gehandelt wurde und der derzeit bei 53.200 US-Dollar liegt.” Das sei während früherer Krypto-Winter jedoch stets der Fall gewesen.

Ab diesem Kurslevel wären aber auch die Glassnode-Experten wieder zuversichtlich: Dort “würden wir beginnen, optimistisch zu werden, da frühere Bärenmärkte ihre Tiefststände im Bereich darunter erreicht haben”. Andere Brancheninsider gehen davon aus, das der Bitcoin-Kurs sein Zyklustief bereits am Samstagmorgen bei 55.100 US-Dollar erreicht hat. Gegenüber BTC-ECHO erklärte Dr. André Dragosch von Bitwise, dass das Sentiment heute über alle Assetklassen hinweg ähnlich bärisch sei wie während des Zollstreits im vergangenen Jahr oder beim Yen-Carry-Trade-Abverkauf 2024. Deshalb geht er davon aus, dass “wir zumindest bis Jahresende eine Art Weihnachtsrallye sehen könnten”.