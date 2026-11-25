Am 9. Dezember soll das Kabinett über das Aus der Bitcoin-Haltefrist beraten. Was danach passiert und wo das Gesetz noch scheitern kann, erklärt Frank Schäffler im Interview.

Die Zitterpartie um die Krypto-Steuer ist noch nicht zu Ende. Denn: Der BMF-Entwurf steht für dieses Jahr noch auf der Agenda. Laut einer Kabinettzeitplanung, die BTC-ECHO vorliegt, will sich die Bundesregierung am 9. Dezember mit dem Gesetzentwurf befassen. Nach dem Referentenentwurf des Finanzministeriums sollen Gewinne aus Kryptowerten, die ab 2027 gekauft werden, unabhängig von der Haltedauer mit 25 Prozent besteuert werden. Zu den lautesten Gegnern zählt der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, der Anleger dazu aufruft, ihren Abgeordneten zu schreiben. Wie Gesetze im Parlament entstehen und woran sie scheitern, kennt er aus eigener Erfahrung. BTC-ECHO hat mit ihm über den Fahrplan, den Stichtag und die Hebel der Gegner gesprochen.

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