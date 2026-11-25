Vom angesehenen Finanzbuchautor zum Crashpropheten, der oft nur noch Spott erntet: Robert Kiyosaki warnt erneut vor der “globalen Depression”. Doch mit Bitcoin soll man zu einem der “Ultrareichen” werden können.

Robert Kiyosaki warnt vor der “globalen Depression”: So soll man dabei “sehr reich” werden

Robert Kiyosaki warnt vor der “globalen Depression”: So soll man dabei “sehr reich” werden

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Robert Kiyosaki warnt vor einer möglichen globalen Depression und einem größeren Crash als 2008. â³

Er investiert in Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum, Immobilien und Öl. â³

Kiyosaki sieht die US-Regierung und Investmentbanken als Bedrohung für den Wohlstand der Bürger.

Laut Kiyosaki könnten kluge Investoren "bald sehr reich" werden.

Es kommt wenig überraschend: Robert Kiyosaki warnt erneut vor dem großen Absturz. “Dieser Crash, in den wir gerade hineinrutschen, ist viel größer als 2008. Möglicherweise eine globale Depression”, schreibt der Autor von “Rich Dad, Poor Dad” auf X. Deshalb kaufe er weiter echtes Gold und Silber – aber auch Bitcoin, Ethereum, Immobilien und Öl.

Robert Kiyosaki dank Bitcoin bald in der “Kategorie der Ultrareichen”?

Das Problem beginne bei der Fed. Investmentbanken wie Blackrock würden “unseren Wohlstand über unser Geld stehlen”. Auch von der US-Regierung sollten die Bürger keine Hilfe erwarten, denn: Die Verantwortlichen im US-Finanzministerium würden “sich selbst retten, nicht dich, deine Familie, deinen Job oder deine Rente”. Für Kiyosaki steht ohnehin längst fest: “Die große Gelddruckerei beginnt.”

Und damit hat er tatsächlich recht: Laut der US Debt Clock wächst die Staatsverschuldung der USA um rund neun Milliarden US-Dollar pro Tag. Als weitere Warnsignale für diese “globale Depression” nennt der Erfolgsautor den Jobverlust durch KI.

Repeating Lesson:



Why I am buying real (no ETFs) gold, silver, Bitcoin, and Ethereum.



The problem begins with the Fed. And the worlds investment banks such as Blackrock are stealing our wealth via our money.



Our governments are no help. US Treasury leaders, and the gutless… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 23, 2026

Die positive Nachricht, zumindest laut Kiyosaki: Wer seine Warnungen ernst genommen habe, werde “bald sehr reich” sein. Er selbst hofft, dass er falsch liegt. Falls nicht, würden ihn Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum “in die Kategorie der Ultrareichen” hieven. Erst vor wenigen Tagen hatte er sich deswegen noch über den Rückgang am Markt gefreut.

Vom Finanzbuchautor zum Crashpropheten

Neu sind die Warnungen des fast 80‑Jährigen nicht. Kiyosaki kündigt seit Jahren den größten Crash aller Zeiten an und liegt damit wiederholt falsch. Beispielsweise schrieb er 2015, dass “wir 2016 einen Börsencrash sehen werden”. Auch in 2018, 2020 und 2021 folgten ähnliche Crash-Prognosen mit wenig Substanz. In diesen Zeiten kam es zwar – das muss man Kiyosaki zugutehalten – zu verhältnismäßigen Crashs. Doch: Der S&P 500 stieg zwischen 2011 und 2021 trotzdem von rund 1.300 auf über 4.400 Punkte.