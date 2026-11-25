Unter dem fallenden Bitcoin-Kurs leiden nicht nur Anleger. Auch Miner haben es schwer: CleanSpark trifft es besonders hart. Doch die Zukunft soll besser aussehen.

Bitcoin Miner CleanSpark mit fast einer Milliarde Verlust: Jetzt soll KI die Wende bringen

Bitcoin Miner CleanSpark mit fast einer Milliarde Verlust: Jetzt soll KI die Wende bringen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CleanSpark verzeichnet einen Nettoverlust von rund 987 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2026. â³

Der Bitcoin Output und die Hashrate des Unternehmens sind deutlich gesunken. â³

CleanSpark plant eine strategische Transformation mit einem KI-Rechenzentrum in Georgia. â³

Ein 20-jähriger Mietvertrag über 6,6 Milliarden US-Dollar wurde abgeschlossen, Details zum Mieter bleiben unklar. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs ist in einem Jahr um rund 32 Prozent gefallen, auch am Krypto-Markt geht es ähnlich zu. Und: Die damit verbundenen Unternehmen leiden darunter. So verzeichnet der Bitcoin Miner CleanSpark einen Nettoverlust von rund 987,1 Millionen US‑Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Zum Vergleich: Im Vorjahr verbuchte der Miner noch einen Gewinn von immerhin 365 Millionen US-Dollar.

Bitcoin Output und Hashrate sinken

Auch die Menge an “geschürften” Bitcoin ist rückläufig: Mit 7.253 BTC hat das Unternehmen acht Prozent weniger Coins gefunden als noch in 2025. Die Hashrate ist mit 21 Prozent deutlich stärker gefallen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Zum Stichtag Ende September hat das Unternehmen 13.530 BTC im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar gehalten. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von rund 59.100 US-Dollar sind es nur noch rund 800 Millionen US-Dollar.

Bitcoin Miner CleanSpark richtet sich neu aus

Die Zukunft sieht CleanSpark aber ohnehin woanders. “Das Geschäftsjahr 2026 war ein prägendes Jahr für CleanSpark, in dem wir bei der Umsetzung unserer strategischen Transformation deutliche Fortschritte gemacht haben”, sagt CEO Matt Schultz in der Mitteilung zu den Zahlen.

Mit der Transformation meint er das KI-Rechenzentrum in Sandersville im US-Bundesstaat Georgia. Dafür hat der Miner einen 20-jährigen Mietvertrag über 6,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen – wer der Mieter ist, ist bislang nicht bekannt. “Der Abschluss unserer Finanzierung für Sandersville stellt zweckgebundenes Kapital bereit und finanziert das Projekt vollständig”, sagt Finanzchef Gary Vecchiarelli. Die erste Halle soll im November 2027 ans Netz gehen.