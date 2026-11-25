Die Inflation und das BIP in den USA liefern neue Signale für die Fed. Was die Zahlen für den angeschlagenen Bitcoin-Kurs bedeuten.

US-Inflation und BIP: Was die neuen Daten für Bitcoin und die Fed bedeuten

US-Inflation und BIP: Was die neuen Daten für Bitcoin und die Fed bedeuten

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Inflation steigt stärker als erwartet, PCE-Kernindex bei 3,3 Prozent. â³

Bitcoin-Kurs reagiert mit Abschwung auf neue Wirtschaftsdaten. â³

Zinserhöhungen der Fed im Januar und Februar könnten wahrscheinlicher werden. â³

Anleger sehen sich einem schwierigen Marktumfeld gegenüber, Abflüsse bei Bitcoin ETFs steigen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Inflation in den USA ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Der PCE-Kernindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed, lag im Jahresvergleich bei 3,3 Prozent, nach 3,1 Prozent im September – Analysten hatten im Vorfeld mit 3,2 Prozent gerechnet. Die Gesamtrate stieg wie erwartet auf 3,8 Prozent.

Auch die US-Wirtschaft wuchs stärker als erwartet. Im dritten Quartal legte sie laut zweiter Schätzung auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu. Die erste Schätzung hatte noch bei 3,4 Prozent gelegen.

Der Bitcoin-Kurs reagiert mit leichtem Abschwung und notiert bei 58.300 US-Dollar. Bereits vor Bekanntgabe der US-Daten war die Krypto-Leitwährung auf Tagessicht um rund drei Prozent auf unter 59.000 US-Dollar gefallen.

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Damit “dürfte die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Zinsanhebungen im Januar und Februar weiter zunehmen”, hatte BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck vorab für diesen Fall geschrieben. “Allen voran zinssensitive Sektoren wie der Krypto-Markt dürften weiteren Gegenwind erfahren”, heißt es weiter. Denn: Die Kombination aus starkem Wachstum und steigender Kerninflation ist für die Fed besonders problematisch, weil sie ihren Spielraum einengt. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt laut CME FedWatch ohnehin als nahezu sicher.

Schwieriges Marktumfeld für Anleger

Das Umfeld für Anleger bleibt damit weiterhin schwierig. Nach den gestrigen Berichten über neue US-Zölle gegen China und die EU fiel der südkoreanische Leitindex Kospi um mehr als sechs Prozent, die Futures auf den Nasdaq-100 gaben rund 2,1 Prozent nach.

Und auch bei den Bitcoin ETFs kam es zu Verlusten: Laut Daten von BTC-ECHO kam es bereits in dieser Woche zu kombinierten Abflüssen im Wert von 891 Millionen US-Dollar. Für November summieren sich die Abflüsse auf rund 4,94 Milliarden US-Dollar.