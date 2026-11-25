Bitcoin-Anleger in Frankreich können aufatmen: Der Senat hat das Gesetz zur Meldepflicht von Krypto-Vermögen abgelehnt.

Bitcoin in der eigenen Wallet: Frankreichs Senat stoppt Meldepflicht ab 100.000 Euro

Bitcoin in der eigenen Wallet: Frankreichs Senat stoppt Meldepflicht ab 100.000 Euro

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Frankreichs Senat hat die Meldepflicht für selbstverwahrte Bitcoin-Wallets abgelehnt. â³

Diskussionen über die Sicherheit und Transparenz von Krypto-Vermögen nehmen zu. â³

Linkspolitiker warnen vor möglichen Risiken für Bitcoin-Anleger. â³

Deutschland und Österreich verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Meldepflicht. â³

Nicht nur in Deutschland ist Bitcoin mittlerweile politisches Gesprächsthema. Zuletzt kam es auch im Nachbarland Frankreich zu einer Abstimmung im Senat: Die Politiker haben ein Gesetz zur Meldepflicht für selbstverwahrte (Self Custody) Wallets abgelehnt.

Wer zum 31. Dezember mindestens 100.000 Euro in Wallets außerhalb von Börsen und Dienstleistern hält, hätte das dem Finanzamt melden müssen – die Nationalversammlung hat die Meldepflicht am 3. November noch angenommen. Doch nach der gestrigen Abstimmung über den französischen Haushaltsplan 2027 ist das Gesetz passe.

Für die Meldepflicht steht weiterhin Senator Alexandre Basquin von der linken Fraktion CRCE‑K. Ein Konto im Ausland oder bei einer Krypto-Plattform müsse angegeben werden, “aber nicht die auf einem Stick aufbewahrten Kryptowährungen, unabhängig vom Betrag”, so seine Kritik. Je stärker Plattformen überwacht werden, desto eher verwahren Großanleger selbst, befindet der Linkspolitiker.

Budgetminister David Amiel überzeugt das nicht. Sein Argument: Die EU-Richtlinie DAC8 hat bereits für ausreichen Transparenz gesorgt. “Ich bin bei der rein deklaratorischen Pflicht zurückhaltender”, so Amiel. “Wir müssen in der Lage sein, die Nutzung von Kryptowährungen nachzuverfolgen, insbesondere bei Geldwäsche oder Steuerbetrug. Diese Änderungsanträge ermöglichen das nicht”, heißt es weiter.

Zudem würde bei einer Meldepflicht die Gefahr von Honeypots entstehen, die, falls gehackt, weitreichende Folgen hätten. Immerhin: Gesammelte Daten über Krypto-Vermögen gelten angesichts einer Serie gewaltsamer Überfälle auf Bitcoin-Besitzer als Sicherheitsrisiko – vor allem in Frankreich.

Deutschland und Österreich setzen Meldepflicht um

In Deutschland gibt es für Privatanleger keine Meldepflicht für Bitcoin in selbstverwahrten Wallets. Stattdessen erfassen Krypto-Dienstleister seit Januar 2026 die Transaktionen ihrer Kunden, aber auch Transfers auf solche selbstverwahrten Wallets. Grundlage ist das Krypto-Steuertransparenzgesetz, mit dem Deutschland die EU-Richtlinie DAC8 umsetzt.

In Österreich geht Rechtsanwalt Oliver Völkel gegen Teile dieser Meldepflichten vor, notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof. “Selbstverwahrung ist kein Verdachtsmoment”, sagte er gegenüber BTC-ECHO. Kippt der EuGH die Vorgaben oder schränkt sie ein, beträfe das auch Deutschland.