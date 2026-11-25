Die Kursgewinne aus dem dritten Quartal sind längst Geschichte. Während Bitcoin um die Marke von 60.000 US-Dollar kämpft, schwindet auch an der Wall Street die Kauflaune.

Bitcoin vor historischem Quartalsverlust: Kommt die Wende 2027?

Bitcoin vor historischem Quartalsverlust: Kommt die Wende 2027?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin steuert auf eines der schwächsten Schlussquartale seiner Geschichte zu. â³

Der aktuelle Pessimismus am Derivatemarkt könnte auf eine längere Phase der Kurserholung hindeuten. â³

Ein Vergleich mit 2022 legt nahe, dass der Tiefpunkt möglicherweise erst 2027 erreicht wird. â³

Die Wall Street zeigt ebenfalls schwache Leistungen, was die Marktlage weiter belastet. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin-Anleger dürften sich das Jahresende anders vorgestellt haben. Statt der lang erhofften Jahresendrallye steuert die größte Kryptowährung auf eines ihrer schwächsten Schlussquartale zu. Seit Anfang Oktober hat Bitcoin 30,06 Prozent an Wert verloren, nur 2018 fiel das Minus in einem vierten Quartal mit 43,51 Prozent noch schlechter aus.

Bitcoins Quartalsrenditen / Quelle: CoinGlass

Seit Anfang Januar büßte die Krypto-Leitwährung circa 36,5 Prozent ein und notiert damit etwa 54 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 126.080 US-Dollar aus dem Oktober 2025.

Ist der Bitcoin-Tiefpunkt noch nicht erreicht?

An den Derivatemärkten macht sich die schlechte Stimmung ebenfalls bemerkbar. Wie der Glassnode-Analyst AntiFragile berichtet, hat das Verhältnis zwischen Put- und Call-Optionen ein Niveau erreicht, das zuletzt im Juni 2022 zu beobachten war. Damals stand der Bitcoin-Kurs deutlich tiefer und kämpfte um die Marke von 20.000 US-Dollar.

bitcoin:native options traders are extremely bearish.



They have rushed into puts at a pace last seen during the 2022 capitulation. Open positions agree, with the most puts per call since 2021.



Readings this extreme are rare, and reflect a market bracing for downside. pic.twitter.com/SoRHqkqr7t — AntiFragile (@anti_fragile) November 24, 2026

Put-Optionen ermöglichen es Anlegern unter anderem, sich gegen fallende Kurse abzusichern, während Call-Optionen von steigenden Kursen profitieren können. Das derzeitige Verhältnis spricht für einen ausgeprägten Pessimismus am Optionsmarkt.

Ein Blick zurück verdeutlicht das Problem: 2022 dauerte es nach Erreichen vergleichbarer Werte noch fünf Monate, bis Bitcoin seinen damaligen Bärenmarktboden ausbildete. Wiederholt sich das Muster von damals, könnte eine nachhaltige Kurserholung noch bis zum Frühjahr 2027 dauern.

Auch an der Wall Street hat sich die Lage in den vergangenen Wochen verschlechtert. Der S&P 500 hat einen Großteil seiner diesjährigen Kursgewinne wieder abgegeben und liegt seit Jahresbeginn nur noch 1,64 Prozent im Plus. Noch enttäuschender fällt die bisherige Jahresbilanz des technologielastigen Nasdaq aus: Der Kurs ist um 1,22 Prozent gesunken.