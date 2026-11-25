Bitcoin steht unter massivem Verkaufsdruck. Doch gerade ein Rückfall auf neue Jahrestiefs könnte Tradern eine attraktive Einstiegschance bieten. Wo sich ein Long-Trade mit rund zehn Prozent Kurspotenzial anbietet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat sich von der 50-Tagelinie um 80.000 US-Dollar nach oben abgesetzt. â³

Institutionelle Anleger zeigen steigendes Interesse durch signifikante Inflows in den Spot-ETF IBIT.

Ein bullishes Long-Setup könnte sich bei einem Retest der Widerstandsmarken ergeben.

Trading-Setup mit konkreten Einstiegspunkten und Kurszielen wird vorgestellt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin muss sich der Schwäche am US-Aktienmarkt fügen. Der US‑Technologieindex Nasdaq100 ist an der Schwelle zum Bärenmarkt angekommen. Gleichzeitig unterstreicht Bitcoins erneuter Rückfall unter die psychologische Marke von 60.000 US-Dollar die Abstinenz der Bullen. Die Wahrscheinlichkeit neuer Jahrestiefs hat im Zuge steigender US-Inflationsraten ebenfalls zugenommen. Ein Abverkauf in Richtung der Vorwochentiefs könnte jedoch ein interessantes Long-Setup bieten. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Retest des Vorwochensupports als Long-Einstieg

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin ist in den letzten Handelswochen weiter unter die Räder gekommen. Die Aufgabe der psychologischen Marke von 60.000 US-Dollar hat das Chartbild zusätzlich eingetrübt. Der Rückfall auf ein neues 2-Jahrestief unterstreicht die Kursschwäche. Massive Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs deuten auf geringes Anlegerinteresse an der Wall Street hin. Der Bitcoin-Kurs schließt sich dem taumelnden KI-Sektor an. Mit Blick auf den RSI bewegt sich der Momentum-Indikator jedoch im überkauften Bereich und verfehlte seine Tiefststände aus dem Februar und Juni nur knapp. Die jüngsten PCE-Verbraucherpreisdaten aus den USA deuten zwar auf eine weiterhin hawkish agierende US-Zentralbank bei der nächsten Leitzinsentscheidung im Dezember hin, jedoch fungierte der Chartbereich um das Jahrestief bereits im Handelsjahr 2024 als starke Unterstützung. Ein Abverkauf bis in diese Zone könnte vermehrt bullishe Anleger anlocken und in einer technischen Erholungsbewegung münden.

Für aktive Trader bietet sich bei einem Abverkauf bis in den Supportbereich zwischen 55.764 US-Dollar und 55.106 US-Dollar ein interessantes Long-Einstiegsniveau. Kursziel der Trade-Idee ist der Tagesschlusskurs vom Wochenanfang um 61.262 US-Dollar.

Der Stop-Loss für diesen Long-Trade befindet sich unterhalb des Tagesschlusskurses aus dem August und September 2024. Eine Aufgabe dieser Kursmarke würde das Long-Setup invalidieren und Bitcoin womöglich in Richtung 50.000 US-Dollar führen.

Long Trading-Setup

Richtung: Long

Einstieg: Zwischen 55.764 US-Dollar und 55.106 US-Dollar

Kursziel: 61.262 US-Dollar

Stop-Loss: 53.476 US-Dollar

Aktueller Kurs: 57.989 US-Dollar

Zeithorizont: Gültig, solange 61.262 US-Dollar nicht zuvor angelaufen werden.

Trading-Setup auf Basis des Wertepaares BTC/USD

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.