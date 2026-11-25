Bitcoin muss sich der Schwäche am US-Aktienmarkt fügen. Der US‑Technologieindex Nasdaq100 ist an der Schwelle zum Bärenmarkt angekommen. Gleichzeitig unterstreicht Bitcoins erneuter Rückfall unter die psychologische Marke von 60.000 US-Dollar die Abstinenz der Bullen. Die Wahrscheinlichkeit neuer Jahrestiefs hat im Zuge steigender US-Inflationsraten ebenfalls zugenommen. Ein Abverkauf in Richtung der Vorwochentiefs könnte jedoch ein interessantes Long-Setup bieten. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.
Bitcoin: Retest des Vorwochensupports als Long-Einstieg
Die Krypto-Leitwährung Bitcoin ist in den letzten Handelswochen weiter unter die Räder gekommen. Die Aufgabe der psychologischen Marke von 60.000 US-Dollar hat das Chartbild zusätzlich eingetrübt. Der Rückfall auf ein neues 2-Jahrestief unterstreicht die Kursschwäche. Massive Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs deuten auf geringes Anlegerinteresse an der Wall Street hin. Der Bitcoin-Kurs schließt sich dem taumelnden KI-Sektor an. Mit Blick auf den RSI bewegt sich der Momentum-Indikator jedoch im überkauften Bereich und verfehlte seine Tiefststände aus dem Februar und Juni nur knapp. Die jüngsten PCE-Verbraucherpreisdaten aus den USA deuten zwar auf eine weiterhin hawkish agierende US-Zentralbank bei der nächsten Leitzinsentscheidung im Dezember hin, jedoch fungierte der Chartbereich um das Jahrestief bereits im Handelsjahr 2024 als starke Unterstützung. Ein Abverkauf bis in diese Zone könnte vermehrt bullishe Anleger anlocken und in einer technischen Erholungsbewegung münden.
Für aktive Trader bietet sich bei einem Abverkauf bis in den Supportbereich zwischen 55.764 US-Dollar und 55.106 US-Dollar ein interessantes Long-Einstiegsniveau. Kursziel der Trade-Idee ist der Tagesschlusskurs vom Wochenanfang um 61.262 US-Dollar.
Der Stop-Loss für diesen Long-Trade befindet sich unterhalb des Tagesschlusskurses aus dem August und September 2024. Eine Aufgabe dieser Kursmarke würde das Long-Setup invalidieren und Bitcoin womöglich in Richtung 50.000 US-Dollar führen.
Long Trading-Setup
Richtung: Long
Einstieg: Zwischen 55.764 US-Dollar und 55.106 US-Dollar
Kursziel: 61.262 US-Dollar
Stop-Loss: 53.476 US-Dollar
Aktueller Kurs: 57.989 US-Dollar
Zeithorizont: Gültig, solange 61.262 US-Dollar nicht zuvor angelaufen werden.
Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.