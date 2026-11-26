Unter einen US-Dollar fiel XRP bisher nur selten und meist kehrte der Kurs schnell zurück. Wiederholt sich die Geschichte?

XRP vor dem Comeback? Was die Rallye von 2023 über 2027 verrät

XRP vor dem Comeback? Was die Rallye von 2023 über 2027 verrät

Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht SEC hat sich über Jahre hinweg gezogen und galt als entscheidender Belastungsfaktor, welcher den XRP-Kurs künstlich unten gehalten hat. Seit August 2025 gehört die Klage jedoch der Vergangenheit an und kann keine Ausrede mehr für ausbleibende Kursgewinne sein. Dennoch steht XRP inzwischen wieder unter der Marke von einem US-Dollar und hat alle Kursgewinne der vergangenen zwei Jahre abgegeben. Außerdem gilt ein weiterer Abverkauf bis auf die 0,4 US-Dollar auf Polymarket inzwischen als fast genauso wahrscheinlich wie ein Anstieg auf 1,4 US-Dollar bis Ende November. Dabei gibt es auffällige Parallelen zur Marktsituation im November 2022, als XRP seinen Wert innerhalb der darauffolgenden acht Monate mehr als verdoppeln konnte. Ergibt sich für langfristig orientierte Investoren nun eine lukrative Einstiegsmöglichkeit?

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