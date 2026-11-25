Nach Jahren der Gesetzgebungsarbeit schafft die Ukraine einen rechtlichen Rahmen für Bitcoin und Co. Für Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen, ist eine steuerliche Sonderregelung vorgesehen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ukraine verabschiedet Gesetz zur Regulierung des Krypto-Marktes nach drei Jahren Arbeit. â³

Künftige Besteuerung von Krypto-Gewinnen beträgt insgesamt 23 Prozent. â³

Steuerfrei bleibt der Tausch von Kryptowährungen untereinander. â³

Sonderregelung für Anleger, die vor Inkrafttreten des Gesetzes investiert haben.

Nicht nur in Deutschland wird über die Regulierung und Besteuerung von Kryptowährungen diskutiert, auch in der Ukraine geht es bei der Gesetzgebung voran. Nach etwas mehr als drei Jahren Gesetzgebungsarbeit hat das ukrainische Parlament am Mittwoch ein Gesetz zur Regulierung des Krypto-Marktes verabschiedet. Insgesamt stimmten 271 Abgeordnete für den Entwurf, der neben einem rechtlichen Rahmen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten auch deren Besteuerung vorsieht. Vorbehaltlich der Unterschrift des Präsidenten sollen die neuen Regelungen am 1. Juli 2027 in Kraft treten.

Für den ukrainischen Staatshaushalt dürfte sich die Legalisierung des Krypto-Marktes bezahlt machen. “Die Einführung dieses Gesetzes wird zusätzliche Haushaltseinnahmen in Höhe von 15 Milliarden UAH generieren“, so Yaroslav Zhelezniak, stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Finanz-, Steuer- und Zollausschusses.

Ukraine besteuert Krypto-Gewinne mit 23 Prozent

Auf ihre jährlichen Nettogewinne aus Krypto-Transaktionen sollen Privatanleger künftig 18 Prozent Einkommensteuer zahlen, hinzu kommt eine Militärabgabe in Höhe von fünf Prozent. Steuerfrei bleibt hingegen der Tausch einer Kryptowährung in eine andere. Wer in einem Jahr Verluste erleidet, kann diese außerdem mit Krypto-Gewinnen aus den Folgejahren verrechnen.

Eine Sonderregelung gibt es für Anleger, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes Kryptowährungen erworben haben: Verkaufen sie ihre Bestände bis Ende 2028 gegen Fiatgeld, können sie von einem reduzierten Einkommensteuersatz von fünf Prozent profitieren. Zusammen mit der Militärabgabe ergibt sich eine Steuerbelastung von zehn Prozent, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet.

Ukrainische Zentralbank erhält Aufsicht über Stablecoins

Regulieren werden das Ganze künftig die ukrainische Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) und die Nationalbank des Landes. Emittenten von Stablecoins, die an eine einzelne staatliche Währung gekoppelt sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Zentralbank.

Die Nationalbank soll dabei auch selbst entscheiden können, unter welchen Bedingungen bestimmte Stablecoins in der Ukraine in Umlauf gebracht werden dürfen. Wie Zentralbankchef Andriy Pyshnyy erklärt, sieht das Gesetz zudem Regelungen für die Zulassung ausländischer Token vor, die auf dem ukrainischen Markt als elektronisches Geld eingesetzt werden können.