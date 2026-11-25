Viele deutsche Anleger halten ihre Coins seit Jahren und haben damit ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Die meisten lassen es einfach liegen. Dabei könnte sich dein Kapital weiter vermehren.

Wer etwa 2020 Bitcoin gekauft und nie verkauft hat, sitzt heute auf einem Vielfachen seines ursprünglichen Einsatzes. Ein Wertpapierdepot derselben Größe würde allerdings ganz anders behandelt: Es bringt Dividenden, die Bank bietet einen Lombardkredit an, und irgendwann ruft ein Berater an. Die Bitcoin dagegen liegen oft in einer Wallet und tun nichts, außer im Kurs zu schwanken.

In Deutschland ist das besonders ausgeprägt. Wer Kryptowerte länger als ein Jahr hält, kann sie steuerfrei verkaufen. Das hat viele Halter mit großen, alten Positionen hervorgebracht, die keinen Grund sehen, sich von ihnen zu trennen. Ihre Frage lautet eher: Was kann dieses Vermögen leisten, während es liegt?

Blockchain.com gibt darauf mit Blockchain Wealth eine Antwort. Das Programm überträgt das Modell der Privatbank auf Krypto und richtet sich an Kunden mit mehr als 100.000 US-Dollar auf der Plattform. Das Unternehmen ist seit 2011 am Markt und hält seit Oktober 2025 eine MiCA-Lizenz der maltesischen Finanzaufsicht MFSA, die den Betrieb in der gesamten EU erlaubt.

Erster Schritt: Zinsen auf das, was ohnehin liegt

Der einfachste Weg, ruhendes Krypto-Vermögen arbeiten zu lassen, heißt bei Blockchain.com “Earn”. Das Prinzip erinnert an Tagesgeld und Festgeld. Bei den Flexible Rewards bleiben die Coins jederzeit verfügbar, der Zinssatz ist variabel. Mit Fixed-Term Rewards bindet man sein Guthaben für einen bis zwölf Monate und erhält dafür mehr.

Aktuell nennt Blockchain.com bis zu 4 Prozent pro Jahr auf Bitcoin, bis zu 12,5 Prozent auf Stablecoins und bis zu 5 Prozent auf Ether. Die Erträge werden täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben, und Wealth-Mitglieder erhalten Vorzugskonditionen.

Für eine Position im sechs- oder siebenstelligen Bereich macht das einen spürbaren Unterschied. Sie bleibt bestehen und wirft zum ersten Mal einen laufenden Ertrag ab.

Steuerlich ist das für deutsche Privatanleger besonders interessant. Nach geltendem Recht sind Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowerten steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt. Das Bundesfinanzministerium hat in seinem Schreiben vom 6. März 2025 klargestellt, dass sich diese Frist durch Staking oder Lending nicht auf zehn Jahre verlängert. Wer seine Coins über Earn verzinsen lässt, behält also die Möglichkeit, sie später steuerfrei zu verkaufen. Die Rewards selbst gelten bei Zufluss als sonstige Einkünfte und sind zu versteuern; für sie beginnt jeweils eine eigene Jahresfrist.

Allerdings plant das Bundesfinanzministerium eine Reform: Nach einem Referentenentwurf vom September 2026 soll die Haltefrist für Kryptowerte entfallen, die nach dem 31. Dezember 2026 angeschafft werden oder zufließen. Bereits gehaltene Coins wären davon nach dem Entwurf nicht betroffen. Beschlossen ist die Reform bislang nicht.

Zweiter Schritt: Geld, wenn man es braucht

Irgendwann brauchen die meisten Anleger Geld in Euro – für eine Wohnung, eine Firmengründung oder eine Steuerrechnung. Wer dann verkauft, beendet eine Position, an der er womöglich jahrelang festgehalten hat.

Private-Banking-Kunden lösen das mit dem Lombardkredit. Blockchain Wealth bietet dasselbe für Krypto: Mitglieder hinterlegen Bitcoin, Ether oder Solana und erhalten Stablecoins oder auf Wunsch Fiatgeld. Laut Blockchain.com dauert die Auszahlung weniger als eine Minute, und Kreditlinien reichen bis zehn Millionen US-Dollar. Eine feste Laufzeit oder monatliche Mindestraten gibt es nicht.

Der Zins hängt vom Loan-to-Value (LTV) ab, dem Verhältnis von Kredit zu Sicherheit. Mitglieder, die ihren LTV unter 25 Prozent halten, können Konditionen ab null Prozent erhalten. Der Standardsatz liegt bei 8,9 Prozent pro Jahr. Ein niedriger LTV schafft zudem einen Puffer. Steigt der Beleihungsauslauf dennoch – etwa bei einem starken Kurseinbruch –, verschickt Blockchain.com rechtzeitig Warnungen bei 80, 85 und 90 Prozent. So bleibt Anlegern genügend Spielraum, um ihre Position aktiv zu schützen: Sie können jederzeit weitere Sicherheiten nachlegen, einen Teil des Kredits flexibel zurückzahlen oder gemeinsam mit ihrem rund um die Uhr erreichbaren Relationship Manager die Struktur anpassen, bevor ab 95 Prozent eine Verwertung ausgelöst wird.

Die vollständigen Bedingungen stehen auf der Seite zu den Krypto-Krediten. Die steuerlichen Folgen klärt man vorab am besten mit dem Steuerberater.

Dritter Schritt: Ein Ansprechpartner statt eines Ticketsystems

Zinsen und Kredite gibt es bei vielen Plattformen. Was Blockchain Wealth unterscheidet, ist die persönliche Betreuung. Jedes Mitglied bekommt einen festen Relationship Manager, der rund um die Uhr erreichbar ist, Konditionen verhandelt und bei der Struktur eines Kredits hilft.

Das zählt vor allem, wenn es schnell gehen muss. Kryptomärkte schließen nie, und ein Kurssprung oder Kurssturz hält sich nicht an Geschäftszeiten. Wer um drei Uhr nachts sieht, dass sein LTV steigt, will mit jemandem sprechen und kein Formular ausfüllen.

Über den Relationship Manager haben Mitglieder auch Zugang zum OTC-Desk. Das ermöglicht es ihnen, selbst große Summen diskret und zu einem vorab vereinbarten Kurs umzuschichten – ohne die öffentlichen Orderbücher zu belasten oder den Marktpreis durch den eigenen Handel zu bewegen. Dank der Anbindung an mehr als 20 Handelsplätze und über 670 Token lassen sich selbst komplexe Portfolio-Anpassungen aus einer Hand umsetzen.

Ein Vermögen, das arbeitet

Zusammen ergeben diese Bausteine ein Bild, das man aus der klassischen Vermögensverwaltung kennt. Ein Teil der Coins bringt Zinsen, ein anderer dient bei Bedarf als Sicherheit, und größere Umschichtungen laufen über einen eigenen Handelstisch. Und für all das gibt es einen Menschen, der erreichbar ist. Anleger, die ihre Bitcoin weiter halten wollen, müssen sich nicht mehr zwischen Halten und aktiver Wertschöpfung entscheiden.

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Disclaimer:

Die Aufnahme erfolgt auf Antrag; Portfoliogröße und Wohnsitz werden geprüft. Kryptowerte sind mit hohen Risiken verbunden und können an Wert verlieren. Der regulatorische Rahmen garantiert keinen Schutz vor allen Risiken. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie mit Kryptowerten handeln oder diese halten. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar, Kryptowerte zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten oder eine bestimmte Handelsstrategie zu verfolgen. Einige Kryptowerte oder Märkte sind möglicherweise nicht reguliert. Renditen sind nicht garantiert. Durch Kryptowerte besicherte Kredite bergen ein Liquidationsrisiko. Sinkt der Wert Ihrer Sicherheiten, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheiten hinterlegen; andernfalls können die hinterlegten Kryptowerte verkauft werden.

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