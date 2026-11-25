Mit Franklin Templeton setzt ein weiterer großer Vermögensverwalter auf Hyperliquid. Im Weißen Haus hat man den Altcoin seit Langem auf dem Schirm.

Hyperliquid im Krypto-ETF: Was Franklin Templetons Schritt für Anleger bedeutet

Hyperliquid im Krypto-ETF: Was Franklin Templetons Schritt für Anleger bedeutet

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Franklin Templeton nimmt Hyperliquid in seinen Crypto Index ETF auf. â³

HYPE erreichte kürzlich ein Allzeithoch, hat jedoch seitdem an Wert verloren.

Der Altcoin hat seit Jahresbeginn über 137 Prozent zugelegt.

Unterstützung aus dem Weißen Haus könnte Hyperliquid den Zugang zum US-Markt erleichtern. â³

2026 war für die meisten Kryptowährungen bislang ein enttäuschendes Jahr. Eine der wenigen Ausnahmen war Hyperliquid (HYPE), dessen Kurs am 23. September ein neues Allzeithoch von 97,96 US-Dollar erreichte. Seitdem hat allerdings auch HYPE deutlich an Wert verloren. Nun bekommt die Kryptowährung Unterstützung von einem der größten Vermögensverwalter der Welt: Franklin Templeton.

Die Investmentgesellschaft nimmt HYPE ab dem 1. Dezember in ihren Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) auf. Bislang hält der Fonds neben Bitcoin und Ethereum auch XRP, Solana, Dogecoin, Cardano und Stellar, wobei sich die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen weiterhin am zugrunde liegenden Index orientiert.

Der Star unter den Altcoins

Seit Jahresbeginn legte HYPE um mehr als 137 Prozent zu und gehört mit einer Marktkapitalisierung von circa 14,34 Milliarden US-Dollar zu den zehn größten Kryptowährungen. Das Angebot an regulierten Anlageprodukten ist in den vergangenen Monaten ebenfalls gewachsen: In die drei in diesem Jahr aufgelegten Hyperliquid-Spot-ETFs flossen bislang netto 266,47 Millionen US-Dollar.

Zu- und Abflüsse der Hyperliquid-ETFs / Quelle: SoSoValue

Donald Trump hat Hyperliquid im Blick

Abseits des ETF-Geschäfts könnte Hyperliquid künftig auch amerikanischen Privatkunden seine Handelsplattform zugänglich machen. Unterstützung gibt es dabei aus dem Weißen Haus: Bereits im August erklärte US-Präsident Donald Trump, dass seine Regierung mithilfe der US-Derivateaufsicht CFTC daran arbeite, Hyperliquid auf “vollständig regelkonforme und rechtmäßige Weise” in die USA zu bringen.

Wie BTC-ECHO Anfang November berichtete, hat das börsennotierte Treasury-Unternehmen Hyperliquid Strategies für seine Tochtergesellschaft HypeStrat Markets bereits eine Zulassung als Futures Commission Merchant beantragt. Sollte die Genehmigung erteilt werden, könnte die Tochtergesellschaft künftig Kundenkonten für US-Anleger führen und ihnen den Handel mit Perpetual Futures auf eigens eingerichteten Hyperliquid-Märkten ermöglichen.