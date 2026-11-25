Nach einer kurzen Stabilisierung fällt der Bitcoin-Kurs direkt wieder unter 60.000 US-Dollar. Was laut Jack Mallers jetzt für einen Boden spricht – und warum ein anderer Experte den nächsten heftigen Abverkauf befürchtet.

Wie tief wird der Bitcoin-Kurs noch fallen? Das erwarten die Experten

Wie tief wird der Bitcoin-Kurs noch fallen? Das erwarten die Experten

Der Krypto-Winter will einfach nicht enden. Mit 411 Tagen handelt es sich inzwischen um den längsten Bitcoin-Bärenmarkt der Geschichte, ohne Aussicht auf eine baldige Erholung. Dass sich zuletzt die Stimmung an den traditionellen Finanzmärkten eintrübte und sowohl Edelmetalle als auch Tech-Aktien deutlich korrigierten, dürfte dem BTC-Kurs nicht gerade in die Hände spielen. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen sich die Kryptowährung losgelöst von der makroökonomischen Gemengelage in ihrer ganz eigenen Welt bewegte. Aber wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Laut Jack Mallers liegt jetzt alles in den Händen der Federal Reserve. Welche Argumente dafür sprechen, dass das Zyklustief bei 55.100 US-Dollar erreicht wurde – und wie tief der Bitcoin-Kurs in einem Worst-Case-Szenario noch fallen könnte.

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