Mit einem klassischen Ponzi-Scheme brachten die Täter ihre Anleger um ein Vermögen. Wo sich das Ehepaar heute aufhält, ist unbekannt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NovaTech-Gründer müssen 1,36 Milliarden US-Dollar Schadensersatz zahlen. â³

Gericht sieht Schneeballsystem, das Hunderttausende Anleger betrog, darunter 11.000 New Yorker.

Betrügerisches Angebot richtete sich gezielt an Einwandererfamilien.

Cynthia und Eddy Petion sind derzeit auf der Flucht und wurden im Krypto-Sektor gesperrt. â³

Die beiden Gründer der Krypto-Handelsplattform NovaTech müssen Schadensersatz in Milliardenhöhe zahlen. Wie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch mitteilte, hat ein Gericht das Ehepaar Cynthia und Eddy Petion zur Zahlung von 1,36 Milliarden US-Dollar verurteilt. Die beiden hatten mit ihrem Schneeballsystem Hunderttausende Anleger weltweit betrogen, darunter auch 11.000 New Yorker.

We won a historic $1.3 billion judgment against the founders of crypto company NovaTech for defrauding hundreds of thousands of people, including Haitian immigrants in New York.



We'll always fight to bring fraudsters who take advantage of New Yorkers to justice. — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 25, 2026

Cynthia und Eddy hatten es besonders auf Anleger haitianischer Abstammung abgesehen: Ihre Investmentangebote bewarben sie teilweise auf Kreolisch, in Gebetsgruppen sowie über soziale Medien und WhatsApp. “NovaTech hat auf grausame Weise Einwandererfamilien über Glaubens- und Gemeindegruppen ins Visier genommen, indem es ihnen ein besseres Leben versprach und sie gleichzeitig um ihre gesamten Ersparnisse brachte”, so James.

Wie NovaTech Anleger um ihr Geld brachte

NovaTech war nicht das erste Unternehmen, mit dem das Ehepaar seine Opfer betrog. Bereits die Krypto-Mining-Firma AWS Mining hatte ihren Anlegern eine garantierte Rendite von 200 Prozent versprochen, ehe das Unternehmen im April 2019 zusammenbrach. Mit NovaTech folgte daraufhin eine vermeintliche Handelsplattform für Kryptowährungen und Devisen.

Mehr als eine Milliarde US-Dollar zahlten Anleger ein, tatsächlich gehandelt wurden laut der Klage allerdings weniger als 26 Millionen US-Dollar. Statt die versprochenen Renditen durch den Handel mit Krypto zu erwirtschaften, finanzierte NovaTech die Auszahlungen, wie bei einem klassischen Ponzi-Schema üblich, mit den Einlagen anderer Anleger.

Krypto-Betrüger weiterhin auf freiem Fuß

Wo sich Cynthia und Eddy Petion derzeit aufhalten, ist nicht bekannt. Im Juni 2022 soll das Ehepaar heimlich das Haus in Florida verkauft haben und nach Panama geflohen sein. Zudem sollen die beiden Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen US-Dollar von NovaTech abgezogen haben, was zum Zusammensturz der Plattform im Jahr 2023 führte.

Auf die im Juni 2024 eingereichte Klage reagierte das Ehepaar nicht, woraufhin im August 2025 ein Versäumnisurteil erging. Seitdem ist den beiden jegliche Tätigkeit in der Wertpapier-, Rohstoff- und Krypto-Branche untersagt. Vier weitere Beteiligte dürfen in diesen Bereichen dauerhaft nicht mehr tätig werden und wurden im Zuge des Verfahrens zu Zahlungen von insgesamt knapp sechs Millionen US-Dollar verpflichtet.