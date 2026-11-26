Kurz vor dem Start des Krypto-Handels an der Moskauer Börse herrscht Verwirrung um die Besteuerung von Tether. Was das russische Gesetz vorsieht.

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Unklarheit über die steuerliche Behandlung von USDT sorgt für Verunsicherung vor dem Börsenstart. â³

Gesetzesentwürfe zur Befreiung von der Mehrwertsteuer für bestimmte digitale Finanzinstrumente liegen im Parlament vor.

Die Kommunistische Partei fordert die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve, was auf Widerstand bei der Zentralbank stößt.

Russlands größte Wertpapierbörse startet am 1. Dezember den regulierten Handel mit Kryptowährungen, vorerst mit Bitcoin, Ethereum sowie dem Stablecoin Tether (USDT). Dabei öffnet die Moskauer Börse den Zugang sowohl für qualifizierte als auch für nicht-professionelle Marktteilnehmer, aber für Letztere gibt es klare Beschränkungen. Unter anderem müssen sie verpflichtende Wissenstests ablegen und eine jährliche Investitionsobergrenze von 300.000 Rubel (etwa 3.300 Euro) pro Finanzvermittler berücksichtigen. Sobald deren Handelssysteme technisch vorbereitet sind, sollen Banken und Broker den Zugriff für ihre Kunden freischalten.

Für erhebliche Verunsicherung sorgt nun kurz vor dem Start die steuerliche Behandlung von USDT. Zunächst hatte die Börse angekündigt, dass Transaktionen mit dem Stablecoin einer Mehrwertsteuer von 22 Prozent auf den Transaktionsbetrag unterliegen, während juristische Personen wie Broker, Krypto-Börsen oder Verwahrstellen zusätzlich 25 Prozent Einkommensteuer auf erzielte Gewinne abführen müssten. Das National Clearing Center begründete dies damit, dass USDT aufgrund eines zentralen Emittenten nach russischem Recht als ausländisches digitales Finanzinstrument gilt und daher nicht wie Bitcoin oder Ethereum als emittentenlose digitale Währung von der Mehrwertsteuer befreit sei.

Stablecoin-Rechtsunsicherheit zum Börsenstart

Wenig später entfernte die MOEX die entsprechende Ankündigung zu den 22 Prozent Mehrwertsteuer aber wieder, was die Unklarheit über die tatsächlichen Handelskosten für Stablecoins vergrößerte. Im russischen Parlament liegen bereits Gesetzesentwürfe zur Änderung des Steuergesetzbuches vor, die Krypto-Börsen bei Geschäften mit bestimmten ausländischen digitalen Finanzinstrumenten wie USDT von der Mehrwertsteuer befreien sollen. Diese Reformen haben bislang jedoch erst die erste Lesung passiert, weshalb bis zum Handelsstart entsprechende gesetzgeberische Schritte für einen verlässlichen Rechtsrahmen ausstehen.

Kürzlich erregte die Kommunistische Partei Russlands Aufsehen, als sie die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve nach US-amerikanischen Vorbild forderte. Kryptowährungen, die im Zuge von Korruptionsermittlungen beschlagnahmt wurden, sollen dauerhaft in die offiziellen Gold- und Devisenreserven aufgenommen werden. Bei der russischen Zentralbank stießen derartige Pläne bislang allerdings auf Ablehnung.