Die US-amerikanische Großbank Morgan Stanley hat im dritten Quartal weitere Bitcoin-ETF-Anteile erworben. Auch XRP findet sich im Portfolio. Wird Krypto zum Standard an der Wall Street?

Morgan Stanley erhöht die Bitcoin-Position – und wagt sich an XRP heran

Morgan Stanley erhöht die Bitcoin-Position – und wagt sich an XRP heran

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Morgan Stanley erweitert seine Krypto-Position trotz anhaltendem Krypto-Winter. â³

Die Bank meldet signifikante Bestände in Bitcoin und wagt sich an XRP heran. â³

Portfolio umfasst über 10.000 Bitcoin und diverse XRP-ETFs.

Zukünftige Entwicklungen könnten für Privatanleger interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten.

Trotz des längsten Krypto-Winters der Geschichte geht die institutionelle Adoption von Bitcoin und führenden Altcoins weiter. In der vierteljährlichen Form-13F-Meldung an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zeigte die Großbank Morgan Stanley nicht nur ein Anwachsen ihres Portfolios auf 1,96 Billionen US-Dollar, sondern auch einen Ausbau des unmittelbaren Krypto-Exposures. Die wichtigste Position mit Krypto-Bezug waren am Stichtag insgesamt 10,88 Millionen Strategy-Aktien im Wert von etwa 1,67 Milliarden US-Dollar, gegenüber 9,33 Millionen Aktien zum Ende des zweiten Quartals.

Außerdem stockte die Großbank ihre Position im iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock von 16,48 Millionen auf 19,52 Millionen Anteile auf, welche zum 30. September rund 924 Millionen US-Dollar wert warten. Darüber hinaus meldete Morgan Stanley 6,72 Millionen Anteile am hauseigenen Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), gegenüber 2,57 Millionen Anteilen Ende Juni. Zieht man den entsprechenden Tagesschlusskurs von 83.600 US-Dollar heran, hielt das Finanzinstitut über die beiden Spot ETFs daher indirekt mehr als zehntausend Bitcoin im Portfolio.

Krypto-Diversifikation mit XRP?

Neben der Krypto-Leitwährung befand sich auch der Ripple-Coin im Portfolio von Morgan Stanley, allerdings mit deutlich bescheidenerer Gewichtung, denn insgesamt beliefen sich die XRP-ETF-Bestände auf 116.097 US-Dollar. Davon entfielen 111.885 US-Dollar auf den XRP-Indexfonds von Franklin, 3.098 US-Dollar auf den Indexfonds von REX-Osprey und die restlichen 1.114 US-Dollar auf den Bitwise XRP Spot ETF.

Nun bleibt abzuwarten, ob die sechsgrößte Bank der Vereinigten Staaten auch den jüngsten Krypto-Abverkauf ausgestanden respektive die Kursrückgänge für eine weitere Aufstockung der Positionen genutzt hat. Privatanlegern könnte sich derzeit jedenfalls eine attraktive Einstiegschance bieten: “Bitcoin mit 50 Prozent Rabatt: Black Friday Sale startet“.