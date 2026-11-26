An der Spitze der 40 DAX-Konzerne stehen 38 Männer und nur zwei Frauen. Zieht man die Vorstandspositionen noch mit dazu, erhöht sich der Frauenanteil immerhin auf 28,5 Prozent. Die Unternehmenswelt ist eine klare Männerdomäne, was sich auch beim Investieren widerspiegelt. In Deutschland ist der Anteil derer, die sich aktiv am Finanzmarkt beteiligen, für männliche Anleger mit 22,3 Prozent fast doppelt so hoch wie der Anteil weiblicher Investoren. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. Zineb Nouns, Financial Advisory Lead bei Madame Moneypenny, warum Frauen gegenüber dem männlichen Geschlecht sogar die besseren Eigenschaften für eine langfristige Geldanlage mit sich bringen und welche Fehler Anleger beim Vermögensaufbau unbedingt vermeiden sollten.
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