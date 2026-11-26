Pablo Hernández de Cos wird neuer EZB-Chef. Warum das für europäische Krypto-Anleger nicht unbedingt gute Neuigkeiten sind.

Neuer EZB-Chef: Was bedeutet das für den Krypto-Space?

Neuer EZB-Chef: Was bedeutet das für den Krypto-Space?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Pablo Hernández de Cos wird neuer Präsident der EZB und folgt Christine Lagarde.

Seine kritische Haltung zu Stablecoins könnte Auswirkungen auf den Krypto-Space haben.

Der Ökonom warnt vor Risiken von Krypto-Assets für die Finanzstabilität. â³

Hernández de Cos betont die Notwendigkeit von Regulierung und Umweltaspekten im Krypto-Bereich.

Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll der neue Präsident der EZB werden. Hierauf einigten sich am 26. November die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel. Der BIZ-Chef folgt Christine Lagarde, welche ihren Posten als Präsidentin zum 7. Februar 2027 frühzeitig verlässt. Hernández de Cos ist promovierter Ökonom und leitet aktuell die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Er saß bereits von 2018 bis 2024 im EZB-Rat, und zwar in seiner Rolle als Gouverneur der spanischen Zentralbank. Der Spanier gilt als “moderate Taube”, also als Verfechter von lockerer Geldpolitik. Ist seine Nominierung ein bullishes Signal für den Krypto-Space?

Was bedeutet das für Krypto?

Erstmal nichts allzu Gutes. Zumindest Stablecoins als massentauglichem Zahlungsmittel ist Hernández de Cos abgeneigt. Zwar hält er tokenisierte Bankeinlagen für eine überzeugende Grundlage, um die Vorteile der Technologie zu nutzen, Stablecoins sollen in seinen Augen aber auf Spezialanwendungen beschränkt bleiben.

Der Spanier blickt schon länger kritisch auf den Krypto-Markt. In seiner Rolle als Gouverneur der spanischen Zentralbank warnte er vor Risiken von Krypto-Assets für die Finanzstabilität und forderte wirksame Regulierung und Beaufsichtigung. Zusätzlich befürchtete er damals eine “Cryptoisation”, also eine Verdrängung der Landeswährung durch Krypto-Assets, welche die geldpolitische Autonomie eines Landes gefährden könne. Der zukünftige EZB-Chef verwies damals außerdem auf die Umweltauswirkungen und das Klimarisiko von Proof-of-Work Assets, wie beispielsweise Bitcoin.