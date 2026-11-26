Ein Top-Forscher hört von KI-Durchbrüchen bei der Kryptografie. Aus diesen Gründen sind Bitcoin-Wallets derzeit aber nicht in Gefahr.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Informatiker Scott Aaronson äußert Bedenken zu KI-Fortschritten und deren Einfluss auf die Kryptografie. â³

Trotz Gerüchten gibt es aktuell keine Hinweise auf eine Bedrohung für Bitcoin-Wallets. â³

Ledger-CTO Charles Guillemet sieht keine akute Gefahr für Bitcoin, warnt jedoch vor möglichen Schwächen.

Anleger sollten das Thema Kryptografie und KI-Entwicklungen nicht ignorieren. â³

Auf X kursieren derzeit Gerüchte. Auslöser ist der Informatiker Scott Aaronson, ein renommierter Komplexitätstheoretiker. In einem aktuellen Blogbeitrag schreibt er über eine Welle KI-generierter Beweise von OpenAI und Anthropic, etwa zur Riemannschen Vermutung. Am Rande erwähnt er dabei auch die Kryptografie: Aus mehreren verlässlichen Quellen sei er sich “virtually certain”, dass die Labore dort auf einem oder mehreren “bombshells” säßen.

Was genau dahintersteckt, wisse er allerdings nicht. Er wolle keine unbestätigten Gerüchte verbreiten und fürchte, dass die Aussagen wie bei “Stiller Post” verzerrt worden seien. Er sei gespannt, aber auch besorgt, was gerade in den KI-Labs abläuft. Lesern, die sich um ihre Bitcoin-Wallet sorgen, liefert er daher keine Antworten. Sie sollten sich anderswo informieren, ob ECDSA gebrochen sei, das Signaturverfahren, auf dem ein Großteil der Bitcoin-Transaktionen beruht.

Müssen sich Bitcoin-Anleger Sorgen machen?

Stand jetzt nicht. Keines der KI-Labore hat bislang ein Paper veröffentlicht, das die Bitcoin-Transaktionen bedroht. Auch ein neues Google-Paper zur Faktorisierung großer Zahlen, auf der etwa die RSA-Verschlüsselung beruht, ist nach ersten Einschätzungen aus der Community ohne praktische Relevanz für die Kryptografie. Zudem setzt Bitcoin gar nicht auf Faktorisierung, sondern auf elliptische Kurven.

Ledger-CTO Charles Guillemet berichtet in einem X-Post zugleich von Gerüchten, wonach auch diese Art der Kryptografie geknackt sei, womit Bitcoin in großer Gefahr wäre. Er glaube jedoch nicht an solche Durchbrüche. Einige Verfahren könnten sich seiner Meinung nach zwar als etwas schwächer erweisen als gedacht, er wäre aber “sehr überrascht”, wenn eines davon komplett zusammenbräche. Zudem argumentierte Guillemet schon in einer früheren Debatte: Bräche die asymmetrische Kryptografie, wäre Bitcoin das kleinste Problem, denn zuerst wären Online-Banking und kritische Infrastruktur betroffen.

Ganz unbeachtet sollten Anleger das Thema trotzdem nicht lassen. Aaronson ist überzeugt, dass einige der kommenden Algorithmen “derzeit eingesetzte Kryptosysteme brechen” werden.