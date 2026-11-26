Beim Mega-IPO von Anthropic blieben viele Privatanleger außen vor. Jetzt gibt es einen direkten Weg, um als Krypto-Nutzer am Erfolg des KI-Vorreiters zu partizipieren.

Der größte Börsengang der Geschichte hat auch unter Krypto-Anlegern für großes Aufsehen gesorgt. Am vergangenen Donnerstag startete KI-Vorreiter Anthropic an der Nasdaq und sammelte beim Mega-IPO mehr als 81 Milliarden US-Dollar ein, wodurch die Entwicklungsfirma von Claude zu einem der wertvollsten börsennotierten Unternehmen wurde. Die anfängliche Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar lag bereits über dem Gesamtwert aller derzeit zirkulierenden 20,11 Millionen Bitcoin. Mit dem richtigen Anbieter kannst du jetzt Tech-Aktien wie Anthropic und Nvidia ebenso einfach handeln wie verschiedenste Themen-ETFs und Kryptowährungen.

Anthropics Rekord-IPO mit Ansage

Anthropic wurde erst 2021 von den Geschwistern Dario und Daniela Amodei gegründet, die beide zuvor bei OpenAI arbeiteten. Von dem großen Rivalen und ChatGPT-Entwickler, dessen Börsengang derzeit für 2027 erwartet wird, unterscheiden sie sich vor allem durch eine eigene KI-Sicherheitsphilosophie. Heute zählt Claude zu den meistgenutzten KI-Modellen weltweit. Beim IPO war die Nachfrage nach Anthropic-Anteilen so hoch, dass es zu einer deutlichen Überzeichnung kam, weil sowohl private als auch institutionelle Anleger frühzeitig dabei sein wollten. Entsprechend könnten KI-Aktien trotz kurzfristiger Rücksetzer in den kommenden Jahren eine immer bedeutendere Rolle an den Börsen spielen, geht es doch um einen der prägenden technologischen Umbrüche unserer Zeit.

Nach einem fulminanten Start hat die Anthropic-Aktie einen Teil der anfänglichen Kursgewinne wieder eingebüßt, was in den ersten Tagen nach einem IPO nicht ungewöhnlich ist. Die Volatilität bleibt vorerst hoch, weil sich kein stabiles Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage eingependelt hat, auch die Handelsspannen können rund um die Eröffnung breiter ausfallen. Anthropic weist zudem weiterhin signifikante Verluste aus – bei wachstumsstarken KI-Unternehmen der Normalfall.

Wer die Entwicklungen in der KI-Branche verfolgst, kommt an Anthropic als einem der größten Namen im Sektor kaum vorbei. Entsprechend zählt die Aktie seit ihrem Börsenstart zu den meistbeachteten Werten überhaupt. Seit dem offiziellen Listing unter dem Kürzel “ANT” an der Nasdaq bietet auch die österreichische Investmentplattform Bitpanda einen direkten Zugang zur Anthropic-Aktie, eingebettet in ein deutlich breiteres Angebot.

Anthropic-Aktie auf Bitpanda handeln

Unmittelbar nach dem Nasdaq-Debüt hat Bitpanda eine eigene Produktseite für Anthropic eingerichtet, inklusive IPO-Tracker und FAQ zu den wichtigsten Eckdaten aus dem Börsenprospekt. Anleger erwerben dabei reguläre Aktien über Bitpandas Execution-Only-Service, ausdrücklich keine tokenisierten Wertpapiere. Mehr als 10.000 weitere Aktien und ETFs stehen auf der Plattform zur Auswahl, von Tech-Schwergewichten bis zu klassischen Standardtiteln aus dem DAX. Der Handel ist bereits ab 2 Euro möglich, pro Order fällt eine Gebühr von nur 1 Euro an. Weil Bitpanda an der eigentlichen Zeichnung des Börsengangs nicht beteiligt war, kaufst du die Aktie immer zum aktuellen Marktpreis.

Bei kleineren Ordergrößen macht die pauschale Gebühr von 1 Euro einen vergleichsweise großen Anteil der Investitionssumme aus, was du bei geringen Beträgen einkalkulieren solltest. Zudem notiert die Anthropic-Aktie in US-Dollar, weshalb sich der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar zusätzlich auf die Rendite auswirkt, unabhängig von der eigentlichen Kursentwicklung der Aktie. Wie bei jeder Einzelaktie sollten Positionsgröße und Risikobereitschaft vor einem Investment realistisch eingeschätzt werden. Alternativ lässt sich das Risiko auch über breiter aufgestellte Themen-ETFs aus dem Technologiesektor streuen, die ebenfalls auf Bitpanda handelbar sind.

Zugang zum KI-Zeitalter über die Börse

Anthropic zählt neben OpenAI zu den prägenden Akteuren der aktuellen KI-Welle, denn Claude nutzen mittlerweile Millionen Menschen und tausende Unternehmen jeden Tag. Der Börsengang öffnet Privatanlegern einen Zugang, der zuvor überwiegend institutionellen Investoren und Mitarbeitern vorbehalten war. Die Kurskorrektur seit dem Debüt hat das Einstiegsniveau außerdem wieder etwas moderater gemacht, ohne dass sich daraus eine Prognose für die weitere Entwicklung ableiten lässt. Auch andere KI-Infrastrukturwerte wie Nvidia sind zuletzt deutlich von ihren Bewertungsniveaus heruntergekommen, was zeigt, dass die jüngste Korrektur die gesamte Branche betrifft und nicht nur Anthropic.

Ein Einstieg bei einem der bedeutenden KI-Konzerne ist vergleichsweise niedrigschwellig möglich. Das Bitpanda-Konto lässt sich direkt einrichten und verifizieren, wobei die Verifizierung je nach Andrang etwas dauern kann. Ein Guthaben-Nachschuss ist erst nötig, sobald tatsächlich investiert werden soll. Nach erfolgreicher Verifizierung hast du Zugang zu Anthropic sowie tausenden Aktien, ETFs und Kryptowährungen über ein einziges Konto – und kannst den KI-Einstieg direkt mit deinem Krypto-Depot verbinden.

Weitere Informationen findet ihr auch im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer: Reine Annahme und Weiterleitung von Aufträgen durch die Bitpanda Financial Services GmbH (Berlin Branch), eine deutsche Niederlassung der österreichischen Wertpapierfirma Bitpanda Financial Services GmbH. Kein öffentliches Angebot. Execution-Only-Service. Keine Anlageberatung. Der Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Fractions (Bruchteile von Wertpapieren) verleihen keine Stimmrechte und können nicht auf ein anderes Wertpapierdepot übertragen werden. Weitere Kosten (z. B. Spreads, Zuwendungen, Devisen, Produktkosten und Steuern) können anfallen und deine Rendite verringern.

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