FTX-Gründer Sam Bankman-Fried meldet sich aus dem Gefängnis zu Wort und spricht über seine Pläne nach der Haft. Auch eine Rückkehr in die Krypto-Branche schließt er dabei nicht aus.

Krypto-Comeback nach der Haft? Sam Bankman-Fried verrät seine Pläne

Krypto-Comeback nach der Haft? Sam Bankman-Fried verrät seine Pläne

"Ich würde es stark in Betracht ziehen"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Sam Bankman-Fried spricht über seine Pläne nach der Haft und eine mögliche Rückkehr in den Krypto-Space. â³

Er sieht sich weiterhin als Wohltäter und möchte Geld verdienen, um soziale Anliegen zu unterstützen.

Potenzielle Karrierewege umfassen KI, Kryptowährungen und den Finanzsektor. â³

Bankman-Fried gesteht ein, dass sein Ruf eine Rückkehr in den öffentlichen Diskurs erschwert. â³

In einem knapp 90-minütigem X-Interview vom 20. November mit dem 14-jährigen Eli Goldfine spricht Sam Bankman-Fried über seine Zeit in der Haft, was ihn derzeit beschäftigt und darüber, wie es in Zukunft für ihn weiter gehen könnte.

Auf die Nachfrage einer möglichen Rückkehr in den Krypto-Space antwortet er: “Ich würde es stark in Betracht ziehen.”

SBFs Pläne nach der Haft

Wie Sam Bankman-Fried im Interview deutlich macht, sieht er sich weiterhin als Wohltäter. So spricht er etwa davon, nach seiner Haft “wieder Geld zu verdienen, um zu spenden und Anliegen zu unterstützen, von denen [er] glaube, dass sie Gutes bewirken.”

Auf welchem Wege das genau gelingen soll, darauf mag sich SBF aufgrund der mangelnden Informationslage im Gefängnis noch nicht festlegen.

Dennoch nennt er potentielle Kernbereiche für eine Karriere nach der Haft: “Ich würde KI in Betracht ziehen, ich würde Kryptowährungen in Betracht ziehen, ich würde den Finanzsektor ganz allgemein in Betracht ziehen.”

Darüber hinaus gäbe es viele weitere Bereiche, “in denen er früher potentiell Einfluss nehmen konnte”. Die Betonung liegt hier jedoch auf dem früher. So gesteht SBF selbst ein, dass es heute schwieriger für ihn sein dürfte eine Rolle im öffentlichen Diskurs, den Medien oder der Politik zu spielen.

Das liegt vor allem an “der Tatsache, dass mein Ruf extrem negativ ist”, erklärt Bankman-Fried. Nach Reue klingt das Interview nicht.

25 Jahre Haft

Im November 2022 brach FTX binnen weniger Tage zusammen. Bankman-Fried hatte Kundengelder in Milliardenhöhe an seine Trading-Firma Alameda Research weitergeleitet, wo es in riskante Wetten, Immobilien und politische Spenden floss. Am Ende fehlten rund 8 Milliarden US-Dollar in der Bilanz der Börse.

Im November 2023 sprach eine New Yorker Jury den FTX-Gründer in allen sieben Anklagepunkten schuldig. Im März 2024 folgte die Verurteilung durch Richter Lewis Kaplan zu 25 Jahren Haft.

Aufgegeben hat SBF seitdem nicht. Im Juni 2026 scheiterte er vor einem Berufungsgericht, welches Urteil und Strafmaß erneut bestätigte. Parallel reichte er einen Begnadigungsgesuch bei US-Präsident Donald Trump ein und beatragte im September eine Überprüfung seines Falls vor dem US-Supreme Court im September.