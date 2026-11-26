Hebelwetten aufgelöst, ETF-Käufer auf dem Rückzug. Geht es nach den On-Chain-Daten, zeigt sich Bärenstimmung. Wie geht es jetzt weiter?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fiel auf den tiefsten Stand seit September 2024 und verlor innerhalb kurzer Zeit Gewinne. â³

Anleger ziehen massiv Geld aus Bitcoin-ETFs ab, während frisches Kapital kaum nachkommt. â³

Liquidationen von über 1,5 Milliarden Dollar zeigen, dass viele Händler auf steigende Kurse gesetzt hatten. â³

Der Realized Price von 53.200 Dollar könnte als wichtige Unterstützung fungieren. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Noch am Montag zeichnete sich eine freundliche Handelswoche ab. Der Tech-Gigant Nvidia holte Jensen Huang als CEO zurück, was den gesamten Aktienmarkt in Euphorie versetzte. Auch Bitcoin konnte die Aufbruchsstimmung für sich nutzen und stieg binnen einer halben Stunde um rund fünf Prozent. Keine sechs Stunden später war der Gewinn jedoch schon wieder passé. Bereits am Wochenende davor war der Kurs bis in den Bereich von 55.000 US-Dollar gefallen, so tief wie seit September 2024 nicht mehr.

Verkauft wird mit Verlust

Auf der Bitcoin-Blockchain lässt sich nachvollziehen, zu welchem Preis jeder Bitcoin zuletzt bewegt wurde. Wechselt eine Einheit heute zu einem niedrigeren Preis den Besitzer, wird in Fachkreisen von realisierten Verlusten gesprochen. Damit sich die Zahlen über die Jahre vergleichen lassen, setzt man sie ins Verhältnis zu dem Geld, das im vergangenen Jahr seinen Weg ins Netzwerk gefunden hat.

Bitcoin losses are the heaviest since FTX.



Set against the money that flowed into Bitcoin over the past year, they have almost doubled in a week.



Spikes like this often came close to past lows, but some came early.



More on past bear market lows in this week's Week On-chain. https://t.co/c7B1ZKHvqK pic.twitter.com/zwrGHlyenK — glassnode (@glassnode) November 24, 2026

Gemessen daran haben sich die Verluste binnen einer Woche fast verdoppelt. Werte in dieser Höhe gab es bislang nur in der Nähe früherer Tiefpunkte, nämlich 2018, 2020, 2022 und Anfang 2023.

Verändert hat sich zuletzt auch, wer verkauft. Bis Mitte November trugen vor allem Langzeitanleger die Verluste, also Anleger, die ihre Coins seit rund fünf Monaten oder länger halten. Seit dem Einbruch am 20. und 21. November entfällt etwa die Hälfte der Verluste auf jüngere Käufer.

Kaum frisches Kapital bei den ETFs

Auf dem Weg nach oben gehörten die Bitcoin-ETFs zu den größten Käufern. Im Oktober kauften sie an guten Tagen noch für mehrere Hundert Millionen Dollar. Seit Anfang November ziehen ihre Anleger jedoch fast täglich Geld ab: An 14 von 16 Handelstagen flossen unterm Strich Mittel aus den Fonds. In den vergangenen 20 Handelstagen summierten sich diese auf 4,3 Milliarden Dollar. Allein in der Woche bis zum 22. November waren es 1,7 Milliarden Dollar, so viel wie seit Anfang Juli nicht mehr.

Seit Anfang November ziehen Anleger fast täglich Geld aus den US-Bitcoin-ETFs ab, während kaum frisches Kapital nachkommt. Die Balken zeigen den Saldo, die Linien die Zu- und Abflüsse. Quelle: BTC-ECHO

Auffällig ist nicht nur, wie viel abfließt, sondern auch, wie wenig frisches Kapital nachkommt. Die grüne Linie in der Grafik zeigt, wie viel Geld überhaupt neu in die Fonds fließt. Seit Anfang November gab es kaum Ausschlag nach oben. Somit ergibt sich eine prekäre Lage. Es verkaufen nicht nur viele Anleger, es kauft auch kaum jemand nach.

Zwangsverkäufer sind weitgehend raus

Es gibt aber auch Lichtblicke. Ein Teil des Absturzes war erzwungen. Viele Händler hatten mit geliehenem Geld auf steigende Kurse gesetzt. Fällt der Kurs unter eine bestimmte Schwelle, schließt die Börse solche Wetten automatisch. Das nennt man Liquidation. Am 21. November wurden so binnen 24 Stunden Positionen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden Dollar geschlossen, fast ausschließlich Wetten auf steigende Kurse.

The largest bitcoin:native liquidation cluster has been cleared.



We have been tracking a dense cluster of long liquidations between $59K and $62K for months.



Yesterday, they were fully cleared out, removing a large source of forced selling under price. pic.twitter.com/jJtjB4mbtz — glassnode (@glassnode) November 21, 2026

Die größte Ansammlung solcher Wetten lag monatelang zwischen 59.000 und 62.000 Dollar. Diese sind jetzt weitestgehend vom Tisch. Rund 90 Prozent der Wetten, die eine Woche zuvor noch zwischen dem Kurs und 53.200 Dollar lagen, sind verschwunden. Der Bestand an offenen Kontrakten ist so niedrig wie seit Anfang März nicht mehr.

Spannend ist außerdem auch, wohin die Coins wandern. In der Woche bis zum 20. November zogen Anleger unterm Strich rund 14.000 Bitcoin von den Börsen ab. Wer das tut, positioniert sich tendenziell langfristig und will keine weiteren Coins verkaufen.

53.200 Dollar: Warum hier Schluss sein könnte

Einen Anhaltspunkt, wo der Boden liegen könnte, liefert der durchschnittliche Preis, zu dem alle Bitcoin zuletzt bewegt wurden, der sogenannte Realized Price. Man kann ihn als Einkaufspreis des gesamten Marktes lesen. Er liegt bei 53.200 Dollar, gut zehn Prozent unter dem aktuellen Kurs. In jedem bisherigen Bärenmarkt fiel Bitcoin darunter, und genau in diesem Bereich bildeten sich die Tiefpunkte.

Der Bitcoin-Kurs nähert sich dem Realized Price, dem durchschnittlichen Einstandspreis aller Coins, der bei rund 53.200 Dollar liegt. Quelle: Bitbo

Der tiefste Tagesschluss des Ausverkaufs lag am 20. November knapp über dem Juni-Schluss von 58.500 Dollar. Schließt Bitcoin deutlich darunter, rückt der Realized Price als nächste Unterstützung in den Blick.

Drehen dürfte sich das Bild erst, wenn die Käufer aus den USA zurückkommen. Das erste Zeichen wären wieder Zuflüsse in die ETFs und Nettokäufe auf Coinbase, der wichtigsten Börse für US-Anleger. Bis dahin sind die Verkäufer zwar müde, aber neue Käufer fehlen, und das macht sich am Kurs deutlich bemerkbar.