Wer überlegt, in Kryptowährungen zu investieren, sieht sich einem Angebot von mehr als 21.000 Coins gegenüber und hat förmlich die Qual der Wahl. Die aktuell angespannte Situation an den traditionellen Finanzmärkten hat sich zudem negativ auf die Krypto-Branche ausgewirkt und dafür gesorgt, dass die meisten Coins vergleichsweise günstig bewertet sind. Nicht wenige stehen sogar 80 Prozent oder mehr unter ihrem Allzeithoch und es scheinen sich teils historische Renditemöglichkeiten zu bieten. Bei Hedera würde ein Anstieg auf die einstigen Höchststände beispielsweise eine Verzehnfachung mit sich bringen. Wohlgemerkt handelt es sich um Platz 36 nach Marktkapitalisierung. Außer Acht gelassen wird dabei häufig, dass die meisten Coins ihre Allzeithochs aus historischer Perspektive in einem neuen Bullrun nicht mehr erreichen. Wieso aber stehen die Voraussetzungen bei Altcoins heute so viel schlechter als zu früheren Zeitpunkten?
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