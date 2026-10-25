Obwohl die Ripple Spot ETFs weiterhin Kapital anziehen, rutscht der XRP-Kurs unter 1,30 Dollar. Diese Chartmarken werden für Anleger jetzt entscheidend.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP verzeichnete im Oktober Nettozuflüsse von über 14,5 Millionen US-Dollar in Spot ETFs, während andere Kryptowährungen Verluste hinnehmen mussten. â³

Trotz institutioneller Nachfrage kämpft der Ripple-Coin um die Marke von 1,30 US-Dollar und zeigt Anzeichen von Verkaufsdruck. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Eigentlich sollten XRP-Anleger allen Grund zur Zuversicht haben, denn trotz der angespannten Lage am Krypto-Markt erfreuen sich die US-amerikanischen Ripple Spot ETFs weiterhin großer Beliebtheit. Allein im Oktober verzeichneten die Indexfonds Nettozuflüsse von mehr als 14,5 Millionen US-Dollar, während die ETF-Anleger bei Bitcoin und Ethereum erhebliche Summen abzogen. Doch die institutionelle Nachfrage kann den Kurs bislang nicht stützen. Seit seinem Septemberhoch bei 1,66 US-Dollar hat der Ripple-Coin rund 23 Prozent an Wert verloren und kämpft inzwischen um die Marke von 1,30 US-Dollar.

Für Ernüchterung sorgt auch das makroökonomische Umfeld. Angesichts steigender Ölpreise und hartnäckiger Inflationsrisiken schwinden die Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der US-Geldpolitik. Dabei gibt es auch aus dem Ripple-Ökosystem positive Nachrichten: Der hauseigene Stablecoin RLUSD nähert sich mit einer Marktkapitalisierung von 2,46 Milliarden US-Dollar seinem bisherigen Rekordhoch. Am Krypto-Markt überwiegt dennoch die Skepsis. Droht XRP nach den jüngsten Verlusten eine weitere Korrektur oder gelingt den Bullen eine Trendwende? Diese Chartmarken sollten Anleger jetzt kennen.

XRP-Kurs in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs zwischen einem Hoch von 1,316 US-Dollar und einem Tief von 1,289 US-Dollar, gemessen an den letzten drei 4-Stunden-Kerzen. Auf Tagesbasis notiert der Ripple-Coin aktuell bei 1,293 US-Dollar und damit leicht über dem Vortageswert von 1,282 US-Dollar. Trotz dieser moderaten Erholung bleibt das Kursgeschehen volatil. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81,78 Milliarden US-Dollar zählt XRP weiterhin zu den Schwergewichten des Krypto-Marktes.

Das kurzfristige Chartbild zeigt allerdings Schwächen. So handelt XRP derzeit unterhalb des EMA-20 bei 1,304 US-Dollar. Seit dem 21. bis 23. Oktober zeichnet sich zudem eine Abfolge niedrigerer Hochs und Tiefs ab, die auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Erste Widerstände liegen bei 1,304 US-Dollar (EMA-20) sowie beim jüngsten Tageshoch von 1,316 US-Dollar. Auf der Unterseite bieten das letzte Swing-Low bei 1,268 US-Dollar und der vorherige Unterstützungsbereich bei 1,2546 US-Dollar mögliche Haltezonen. Solange XRP den EMA-20 nicht zurückerobert, bleibt die kurzfristige Ausgangslage neutral bis leicht bärisch.

Auch die Momentum-Indikatoren zeichnen ein verhaltenes Bild. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt aktuell bei 37,4 Punkten und nähert sich damit dem überverkauften Bereich. Zugleich deutet das Histogramm auf eine zunehmende negative Dynamik hin. Der Abwärtsdruck hat sich zuletzt also weiter verstärkt, sodass eine nachhaltige Kurserholung vorerst auf sich warten lässt.

Bei der Volatilität zeichnet sich dagegen eine leichte Beruhigung ab. Die Bollinger-Band-Breite beträgt derzeit rund 0,069 US-Dollar und signalisiert damit moderate, zuletzt aber rückläufige Kursschwankungen. XRP befindet sich folglich in einer engen Konsolidierungsphase, aus der bislang keine klare Richtung hervorgeht. Solange sich die Bänder nicht wieder deutlich ausweiten, bleibt die Marktphase von Unsicherheit geprägt.

Kurzfristig bleibt die XRP-Prognose für den 25. Oktober 2026 neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,268 US-Dollar und 1,2546 US-Dollar, während auf der Oberseite zunächst der EMA-20 bei 1,304 US-Dollar sowie das jüngste Tageshoch bei 1,316 US-Dollar überwunden werden müssen. Gelingt XRP ein nachhaltiger Ausbruch über 1,316 US-Dollar mit anschließender Bestätigung oberhalb von 1,330 US-Dollar und einem RSI von mehr als 50 Punkten, würde sich das bullishe Szenario zunehmend festigen.

Fällt der Kurs dagegen unter die Unterstützung bei 1,268 US-Dollar, drohen weitere Verluste in Richtung 1,20 bis 1,15 US-Dollar. Für die weitere Kursentwicklung bleiben deshalb insbesondere bestätigte 4-Stunden-Schlusskurse und die Entwicklung des RSI wichtige Orientierungspunkte.

Neutrales Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Im wahrscheinlichsten Szenario setzt XRP seine Seitwärtsbewegung fort und pendelt in einer Handelsspanne zwischen 1,268 und 1,33 US-Dollar. Dabei dürfte insbesondere der EMA-20 bei 1,304 US-Dollar als kurzfristige Hürde fungieren. Auch die Bollinger-Mittellinie bei rund 1,305 US-Dollar begrenzt das Aufwärtspotenzial. Solange die Unterstützung bei 1,268 US-Dollar hält und sich der RSI zwischen 35 und 50 Punkten bewegt, bleibt die Konsolidierung intakt. Erst ein Rückgang unter 1,24 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Bullishes Szenario (20 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Gelingt den XRP-Bullen eine Rückeroberung des EMA-20 bei 1,304 US-Dollar, könnte sich das Chartbild zunehmend aufhellen. Voraussetzung wäre ein bestätigter 4-Stunden-Schlusskurs oberhalb von 1,316 US-Dollar, begleitet von steigendem Handelsvolumen und einem RSI über 50 Punkten. In diesem Fall dürfte XRP zunächst die Marke von 1,330 US-Dollar ansteuern. Bei anhaltend positivem Momentum wäre anschließend eine Kursrallye bis auf 1,42 US-Dollar denkbar. Unterhalb von 1,268 US-Dollar wäre das Szenario hinfällig.

Bärisches Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Sollte XRP die Unterstützung bei 1,268 US-Dollar nachhaltig unterschreiten, droht eine Fortsetzung der jüngsten Abwärtsbewegung. Ein bestätigter 4-Stunden-Schlusskurs unterhalb dieser Marke, verbunden mit einem RSI unter 35 Punkten und einem Durchbruch des unteren Bollinger-Bandes, würde den Verkaufsdruck verstärken. Zunächst rückt dann die Unterstützung bei 1,2546 US-Dollar näher. Bleibt eine Gegenbewegung aus, wären weitere Kursverluste in Richtung 1,20 bis 1,15 US-Dollar möglich. Oberhalb von 1,33 US-Dollar wäre das Szenario entkräftet.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.