Am 31. Oktober 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto das Bitcoin Whitepaper. 18 Jahre später ist aus der Idee eines dezentralen Geldsystems eine weltweit bekannte Finanzinfrastruktur geworden. BTC-ECHO sagt: Happy Birthday!

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin feiert am 31. Oktober seinen 18. Geburtstag und blickt auf eine bemerkenswerte Entwicklung zurück. â³

Das Whitepaper von Satoshi Nakamoto legt bis heute die technischen Grundlagen der Kryptowährung fest. â³

Die Identität von Satoshi Nakamoto bleibt ungeklärt, trotz zahlreicher Spekulationen und Ansprüche. â³

Bitcoin hat sich als eigenständige Anlageklasse etabliert und ist fester Bestandteil der internationalen Finanzmärkte. â³

Am heutigen Samstag, dem 31. Oktober, feiert Bitcoin seinen 18. Geburtstag – zumindest auf dem Papier. Denn genau vor 18 Jahren stellte Satoshi Nakamoto mit dem Whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” erstmals die technischen Grundlagen der Kryptowährung vor.

Was damals als Projekt aus der Cypherpunk-Szene begann, hat sich längst zu einem weltweit gehandelten Finanzasset entwickelt. Die ursprüngliche Idee: ein elektronisches Geldsystem, das ohne Banken und andere zentrale Vermittler auskommt.

Ich habe an einem neuen elektronischen Bargeldsystem gearbeitet, das vollständig auf dem Peer-to-Peer-Prinzip beruht und keine Vertrauensperson benötigt. […] Die wichtigsten Eigenschaften: Double Spends werden durch ein Peer-to-Peer-Netzwerk verhindert. Keine Zentralbank oder andere vertrauenswürdige Parteien. Teilnehmer können anonym sein. Neue Coins werden durch Hashcash-ähnliche Proof-of-Work-Verfahren erzeugt. Der Proof-of-Work für die Erzeugung neuer Münzen versorgt auch das Netzwerk, um Doppelausgaben zu verhindern. Satoshi Nakamoto in der Cryptography Mailing List.

Der Whitepaper Day bietet Anlass, auf die Entwicklung von Bitcoin zurückzublicken. 18 Jahre nach der Veröffentlichung des Papiers hat sich die Kryptowährung als eigenständige Anlageklasse etabliert. Bitcoin wird an regulierten Börsen gehandelt, ist Bestandteil institutioneller Anlageprodukte und hat einen festen Platz an den internationalen Finanzmärkten gefunden.

Bitcoin Whitepaper: Großer Wurf, ganz bescheiden

Für die Geschichte von Bitcoin ist das Whitepaper von zentraler Bedeutung, gelesen haben es allerdings wohl nur die wenigsten Anleger – wer einmal reinlesen möchte, findet hier den Link. Dennoch bildet das neunseitige Dokument bis heute die technische Grundlage der Kryptowährung und nimmt in der Bitcoin-Community einen besonderen Stellenwert ein.

Eines jedoch betont Satoshi gleich achtmal: Bitcoin ist die erste dezentrale Lösung des sogenannten Double-Spend-Problems. Gemeint ist die Lösung des gordischen Knotens, ein nicht zentral verwaltetes Protokoll zu bauen, das die zweifache Ausgabe desselben Coins verbietet. Vormals kam dieser Aufgabe der Bankensektor nach. Dem, so Satoshi, könne man aber spätestens seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr vertrauen; mit Bitcoin präsentierte er eine Alternative.

E-Commerce stützt sich bei der Abwicklung elektronischer Zahlungen fast ausschließlich auf Finanzinstitute, die als vertrauenswürdige Drittparteien fungieren. Obwohl dieses System für die meisten Transaktionen gut genug funktioniert, leidet es immer noch unter den inhärenten Schwächen des vertrauensbasierten Modells,

heißt es in dem Papier.

Wer ist Satoshi Nakamoto überhaupt?

Auch 18 Jahre nach der Veröffentlichung ist die Identität von Satoshi Nakamoto ungeklärt. Immer wieder haben Personen behauptet, hinter dem Pseudonym zu stecken. Besonders hartnäckig trat dabei der australische Unternehmer Craig Wright auf.

Wright beanspruchte nicht nur die Identität des Bitcoin-Erfinders für sich, sondern machte 2021 auch Urheberrechtsansprüche auf das Whitepaper geltend. In der Bitcoin-Community stieß das auf erheblichen Widerstand. Zahlreiche Websites begannen, das Whitepaper zu hosten – als Zeichen des Widerstands gegen Zentralisierung. Heute findet man es auf Dutzenden Seiten, von bitcoin.org bis zu Universitätsservern weltweit.

Ohnehin steht mittlerweile gerichtlich fest: Craig Wright ist nicht Satoshi Nakamoto. Dafür gibt es aber immer wieder neue Dokumentationen, die herausgefunden haben wollen, wer der Bitcoin-Erfinder ist. Mehr dazu hier: Satoshi Nakamoto gefunden? “Ich habe ihn gestern Abend gesehen”.

Happy Birthday, Bitcoin!

18 Jahre nach der Veröffentlichung des Whitepapers ist Bitcoin erwachsen geworden – zumindest dem Alter nach. Aus einem neunseitigen Dokument ist ein dezentrales Netzwerk entstanden, das heute weltweit genutzt wird und längst auch institutionelle Investoren beschäftigt. Wer Satoshi Nakamoto tatsächlich ist, bleibt weiterhin ein Rätsel. Seine Idee hat sich dagegen längst über die kleine Cypherpunk-Szene hinaus verbreitet. Happy Birthday, Bitcoin!

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien zuerst am 31. Oktober 2025 und wurde vor Wiederveröffentlichung inhaltlich geprüft.