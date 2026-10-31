Elon Musk trollt Changpeng Zhao wegen Binance-Hack

Elon Musk und Changpeng Zhao haben sich auf X einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. Auslöser war Musks Reaktion auf die Milliardenverluste nach dem Binance-Hack.

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CZ fordert Musk auf, mit dem Trollen aufzuhören, und erinnert an ihre Geschäftsbeziehung.

Der Hack gilt als größter Angriff auf eine Krypto-Börse mit Verlusten von 6,3 Milliarden US-Dollar. â³

Binance hat bereits Vermögenswerte im Wert von drei Milliarden US-Dollar eingefroren.

Nach dem milliardenschweren Hack bei Binance ist es zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Börsengründer Changpeng “CZ” Zhao und Elon Musk gekommen. Musk reagierte auf einen X-Beitrag über die finanziellen Folgen des Angriffs mit einem Emoji. CZ wertete das als Seitenhieb und forderte den Tesla-Chef auf, das “Trollen” sein zu lassen.

Dabei erinnerte CZ auch an die Geschäftsbeziehung der beiden. Binance hatte 2022 rund 500 Millionen US-Dollar in Musks Übernahme von Twitter investiert. Nach Angaben von CZ hält die Krypto-Börse daraus hervorgegangene SpaceX-Anteile, die inzwischen mehr als eine Milliarde US-Dollar wert seien. “Ich habe großen Respekt vor dir, Elon, aber das ist ein schlechter Zeitpunkt zum Trollen. Bitte hör auf”, schrieb CZ auf X.

Musk provoziert CZ nach Binance-Hack

Auslöser war eine Diskussion über die Verluste nach dem Binance-Hack. Bei dem Angriff wurden Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen. Nach Angaben von Binance wurden bereits Vermögenswerte im Umfang von drei Milliarden US-Dollar eingefroren. Die Krypto-Börse hat zudem angekündigt, sämtliche Verluste selbst zu tragen.

Der Angriff vom Donnerstag gilt als größter Hack einer Krypto-Börse bislang. Die Angreifer zogen über mehrere Blockchains Milliardenbeträge aus Binance-Wallets ab, nachdem sie sich offenbar Zugang zu internen Systemen verschafft hatten. Wie Binance die Milliardenverluste auffangen will und was der Hack für Kunden bedeutet, lest ihr hier: Binance-Hack: Was Kunden jetzt wissen müssen