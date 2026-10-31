Zcash zeigt sich nach kräftigen Kursgewinnen weiterhin robust. Doch innerhalb des Netzwerks ist ein Streit über Fördergelder in Millionenhöhe entbrannt. Wie geht es für den ZEC-Kurs weiter?

Zcash bleibt stabil: Wie es für den ZEC-Kurs weitergeht

Zcash bleibt stabil: Wie es für den ZEC-Kurs weitergeht

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash zeigt trotz Marktvolatilität eine bemerkenswerte Stabilität im Kurs. â³

Streit um 124 Millionen US-Dollar Fördergelder sorgt für Diskussionen innerhalb des Zcash-Ökosystems. â³

Die Kursentwicklung hängt entscheidend von der Unterstützung bei 1.267 US-Dollar ab. â³

Zukünftige Kursgewinne könnten von der Überwindung des Widerstands bei 1.328 US-Dollar abhängen. â³

Während Bitcoin und große Teile des Krypto-Marktes nach dem Binance-Hack etwas ins Straucheln geraten sind, hält sich Zcash noch bemerkenswert stabil. Der ZEC-Kurs notiert bei rund 1.277 US-Dollar, auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von knapp elf Prozent. Dabei gibt es innerhalb des Zcash-Ökosystems zurzeit reichlich Streit: Ein Vorschlag zur Neuverteilung von Fördergeldern im Wert von 124 Millionen US-Dollar stößt auf heftige Kritik. Was bedeutet das für den Privacy Coin und wie stehen die Chancen auf weitere Kursgewinne?

Zcash: Streit um 124 Millionen US-Dollar

Die Entwicklung von Zcash wird unter anderem durch ein Förderprogramm finanziert, das einen festen Anteil der neu ausgegebenen ZEC-Token erhält. Über die Verwendung dieses Geldes entscheidet das Gremium Zcash Community Grants (ZCG). Doch dessen wachsende Rücklagen sorgen für Kritik: Branchenvertreter werfen dem Gremium vor, zu viel Geld anzuhäufen, ohne ausreichend Rechenschaft über dessen Verwendung abzulegen. ZCG will nun einen Teil seiner Mittel abgeben. Insgesamt sollen rund 124 Millionen US-Dollar für künftige Mining-Belohnungen reserviert werden. Dafür möchte das Gremium seine eigene Finanzierung in geringerem Umfang bis 2032 fortsetzen.

Embarrassing, childlike behavior. This is 1 of 5 decision-makers who control the $110 million dollars in ZCG. If you can't even take a little scrutiny on X without resorting to unfollowing/blocking people, you're not qualified to run 110 million dollars with no accountability! https://t.co/pySM0p1jYf — Tyler Winklevoss (@tyler) October 30, 2026

Der Vorschlag hat die Kritik allerdings nicht beendet. Helius-Chef Mert Mumtaz hält die Zugeständnisse für unzureichend und fordert, dass die ZEC-Inhaber mehr Einfluss auf die Vergabe der Gelder erhalten. Auch Gemini-Mitgründer Tyler Winklevoss stellt die Verantwortlichkeit des Gremiums infrage. Zcash-Mitgründer Sean Bowe hatte zuvor vorgeschlagen, die automatische Finanzierung von ZCG vollständig einzustellen. Ob und in welcher Form die Mittel künftig verteilt werden, ist noch offen.

Was sagt der Chart?

Im Vierstundenchart hat sich Zcash nach dem Rücksetzer auf 1.223 US-Dollar wieder erholt. Bei rund 1.280 US-Dollar notiert der Kurs knapp über dem exponentiell gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Vierstundenperioden (EMA 20) bei 1.267 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 55 Punkten und deutet auf eine leicht positive Ausgangslage hin. Auch das MACD-Histogramm zeigt eine vorsichtige Verbesserung. Für eine Fortsetzung des jüngsten Anstiegs fehlt bislang allerdings ein klarer Ausbruch nach oben.

Zunächst dürfte entscheidend sein, ob ZEC die Unterstützung bei 1.267 US-Dollar halten kann. Auf der Oberseite wartet bei 1.328 US-Dollar der nächste Widerstand. Gelingt der Sprung darüber, wäre ein Anstieg bis 1.398 US-Dollar möglich. Fällt der Kurs dagegen unter den EMA 20, könnte das jüngste Tief bei 1.223 US-Dollar erneut getestet werden.

Neutrales Szenario

Am wahrscheinlichsten erscheint zunächst eine Seitwärtsbewegung zwischen 1.240 und 1.300 US-Dollar. Zcash würde damit einen Großteil seiner Wochengewinne behaupten, ohne den nächsten Widerstand bereits zu überwinden.

Bullishes Szenario

Steigt ZEC nachhaltig über 1.328 US-Dollar, könnte der Kurs bis auf rund 1.398 US-Dollar zulegen. Dafür müsste die Nachfrage wieder anziehen und den Ausbruch bestätigen.

Bärisches Szenario

Rutscht Zcash unter 1.223 US-Dollar, wäre eine Korrektur auf zunächst 1.182 US-Dollar denkbar. Bei stärkerem Verkaufsdruck könnte der Kurs weiter in Richtung 1.100 US-Dollar fallen.

Zcash zeigt trotz des Governance-Streits weiterhin relative Stärke. Ob daraus weitere Kursgewinne entstehen, hängt kurzfristig vor allem davon ab, ob ZEC den Widerstand bei 1.328 US-Dollar überwinden kann.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.