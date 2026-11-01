XRP von Ripples Wachstum unbeeindruckt: Was Anleger jetzt erwartet

Ripple blickt auf einen erfolgreichen Oktober zurück, doch XRP hat deutlich an Wert verloren. Kann der Ripple-Coin die Verluste im November wieder aufholen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple expandiert im Finanzsektor und gewinnt neue Partner, während XRP-Kurs unter Druck bleibt. â³

Die nächsten Tage könnten von einer Seitwärtsbewegung geprägt sein, ohne klare Trendwende in Sicht. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Oktober hat seinem Ruf als “Uptober” am Krypto-Markt diesmal keine Ehre gemacht. Auch XRP blieb von den Verlusten nicht verschont. Dabei lief es für Ripple geschäftlich vielversprechend: Das Unternehmen gewann neue Partner aus der Finanzbranche, baute sein Geschäft mit dem Stablecoin RLUSD aus und erhielt die endgültige Genehmigung für eine eigene Trust Bank in den USA. Am XRP-Kurs ging das jedoch spurlos vorbei. Holt der Ripple-Coin dafür im November zur Rallye aus?

XRP profitiert von Ripples Erfolgen kaum

Ripple hat seine Stellung im institutionellen Finanzgeschäft im Oktober deutlich ausgebaut. Für das Unternehmen wichtig war insbesondere die endgültige Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC für die Ripple National Trust Bank. Damit kann Ripple künftig selbst die Reserven seines Stablecoins RLUSD verwalten und digitale Vermögenswerte für institutionelle Kunden verwahren.

Mit Robinhood, Coinbase und Finanzinstituten wie BNY und Standard Chartered hat Ripple zuletzt weitere wichtige Partner gewonnen. Auch der hauseigene Stablecoin RLUSD gewinnt mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar an Bedeutung.

Am XRP-Kurs gingen diese Erfolge bislang vorbei. Anfang Oktober notierte die Kryptowährung noch bei rund 1,50 US-Dollar, verlor im weiteren Monatsverlauf jedoch deutlich an Wert. Nach dem Binance-Hack fiel XRP Ende Oktober zeitweise sogar unter 1,20 US-Dollar. Auf eine Aufholjagd deutet auch die jüngste Kursentwicklung noch nicht hin.

XRP-Kurs: Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht

Im Vierstundenchart notiert XRP bei rund 1,25 US-Dollar und damit weiterhin unter seinem kurzfristigen Durchschnittskurs von 1,263 US-Dollar (EMA 20). Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit 46 Punkten ebenfalls unter der neutralen Marke von 50. Zwar hat der Verkaufsdruck zuletzt etwas nachgelassen, eine klare Trendwende zeichnet sich bislang aber nicht ab.

Die nächsten Tage könnten deshalb zunächst von einer Seitwärtsbewegung geprägt sein. Nach unten bietet die Marke von 1,244 US-Dollar eine erste Unterstützung. Sollte sie unterschritten werden, könnte XRP weiter auf 1,222 US-Dollar fallen. Für eine nachhaltigere Erholung müsste der Kurs dagegen zunächst über 1,263 US-Dollar steigen. Bei 1,30 US-Dollar wartet anschließend der nächste größere Widerstand.

Neutrales Szenario

Eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,244 und 1,28 US-Dollar erscheint derzeit am wahrscheinlichsten. Nach den Verlusten im Oktober könnte XRP zunächst auf diesem Niveau verharren. Der nachlassende Verkaufsdruck spricht für eine gewisse Stabilisierung, allerdings fehlt bislang die Dynamik für eine stärkere Erholung.

Bullishes Szenario

Sollte XRP wieder über seinen kurzfristigen Durchschnittskurs von 1,263 US-Dollar steigen, könnte sich die Erholung bis auf 1,30 US-Dollar fortsetzen. Bei einer deutlichen Verbesserung der Marktstimmung wären anschließend auch 1,32 US-Dollar erreichbar.

Bärisches Szenario

Gerät XRP erneut unter Druck, könnte der Kurs zunächst unter die Unterstützung bei 1,244 US-Dollar fallen. Unterhalb von 1,222 US-Dollar würde sich das Risiko weiterer Verluste erhöhen. Im ungünstigsten Fall wäre dann ein Rückgang bis auf rund 1,15 US-Dollar möglich.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.