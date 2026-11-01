Krypto-Markt in Angst: Droht Bitcoin der nächste Rückschlag?

Bitcoin startet mit Kursgewinnen in den Sonntag. Doch die Folgen der turbulenten Woche sind nicht ausgestanden: Die Stimmung bleibt angespannt, aus den ETFs fließt weiter Kapital.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und Ethereum zeigen leichte Erholungen, bleiben jedoch auf Wochensicht im Minus. â³

Der Fear and Greed Index signalisiert weiterhin "Angst" im Markt. â³

Nach dem Binance-Hack bleibt die Anlegerstimmung angespannt.

Institutionelle Investitionen fehlen, während US-Spot-ETFs Nettoabflüsse verzeichnen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt startet mit einer leichten Erholung in den Sonntag. Der Bitcoin-Kurs notiert am Morgen bei rund 77.900 US-Dollar und damit 0,7 Prozent höher als vor 24 Stunden. Ethereum legt gut ein Prozent auf 2.268 US-Dollar zu. Die gesamte Marktkapitalisierung steigt um 1,7 Prozent auf 2,71 Billionen US-Dollar. Auf Wochensicht liegen Bitcoin und Ethereum allerdings weiterhin jeweils rund drei Prozent im Minus.

Auch bei den Altcoins zeigt sich überwiegend eine Stabilisierung. BNB gewinnt 0,6 Prozent, XRP 0,4 Prozent. Solana gibt dagegen leicht nach. Deutlichere Gewinne verzeichnen unter anderem Aave mit gut vier Prozent und Chainlink mit knapp drei Prozent. Hyperliquid verliert auf Tagessicht zwar etwas, liegt gegenüber der Vorwoche aber weiterhin mehr als 15 Prozent im Plus.

Anleger bleiben nach Binance-Hack vorsichtig

Von einer Entspannung am Markt kann dennoch kaum die Rede sein. Der Fear and Greed Index liegt laut einer aktuellen Analyse auf CryptoQuant bei 30 Punkten und damit weiterhin im Bereich “Angst”. Bereits vor dem Binance-Hack hatte sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Der Hack hat den Abwärtstrend anschließend noch einmal verschärft.

Auch von institutioneller Seite fehlen derzeit die Impulse. Die US-Spot-ETFs auf Ethereum verzeichneten laut Glassnode zuletzt 23 Handelstage in Folge Nettoabflüsse. Eine längere Serie von Abflüssen gab es seit dem Start der Fonds nicht. Noch im August und September hatten die ETFs deutlich Kapital eingesammelt.

Charttechnisch bleibt die Lage damit angespannt. Bitcoin notiert nur knapp oberhalb der 200-Tage-Linie bei rund 76.300 US-Dollar, die nach dem Binance-Hack bereits getestet wurde. Welche Marken jetzt über eine weitere Erholung oder einen erneuten Rücksetzer entscheiden, zeigt die aktuelle Bitcoin-Kursanalyse: Bitcoin-Kurs: Darum muss der Kurs jetzt Stärke zeigen