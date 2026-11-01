Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Unbekannte Angreifer verschafften sich Zugriff auf interne Systeme und Tools. Dabei wurden auch Kundendaten kompromittiert.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Chainalysis wurde Ziel eines Cyberangriffs, bei dem Kundendaten erbeutet wurden. â³

Der Vorfall ist Teil einer Reihe von Sicherheitsproblemen in der Krypto-Branche. â³

Nutzer werden aufgefordert, verdächtige E-Mails zu beachten und Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. â³

Die Untersuchung des Vorfalls dauert an, während auch andere Plattformen betroffen sind.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei verschafften sich die Angreifer Zugriff auf interne Systeme und erbeuteten Kundendaten, darunter Namen, E-Mail-Adressen und Benutzer-IDs. Zum Einsatz kamen offenbar sogenannte “offensive agentic techniques” – also KI-gestützte Methoden zur Durchführung von Cyberangriffen.

Nach Unternehmensangaben waren unter anderem Nutzernamen, E-Mail-Adressen, Benutzer-IDs und Informationen zu Organisationsrollen betroffen. Hinweise darauf, dass die Angreifer auf sensible Ermittlungsdaten, Transaktionsergebnisse, Passwörter, MFA-Geheimnisse oder Sitzungstoken zugreifen konnten, gebe es bislang nicht.

Das Unternehmen empfiehlt Nutzern, besonders auf verdächtige E-Mails zu achten und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Zugleich stellte Chainalysis klar, dass der Sicherheitsvorfall nicht mit dem jüngsten Krypto-Hack bei Binance zusammenhängt. Die Untersuchung dauert an.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsproblemen in der Krypto-Branche ein. Erst wenige Tage zuvor hatte Coinbase ein Datenleck bei einem externen Analysedienstleister gemeldet. Dabei gelangten Kontaktdaten eines kleinen Teils der Coinbase-Kunden in fremde Hände.

Und auch die südkoreanische Krypto-Börse Bithumb wurde kürzlich Opfer eines Cyberangriffs. Unbekannte verschafften sich dabei Zugriff auf ein internes Mitarbeitersystem und entwendeten persönliche Daten. Ob darunter auch Kundendaten sind, wird noch untersucht.