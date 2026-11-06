Unter den großen Kryptowährungen hat es Cardano im vergangenen Monat am härtesten erwischt. Dabei liefert das Ökosystem durchaus Zahlen, die anderes vermuten lassen.

Cardano fällt stärker als andere Altcoins: Diese Marke zählt jetzt

Cardano fällt stärker als andere Altcoins: Diese Marke zählt jetzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano verzeichnete einen stärkeren Rückgang als andere Altcoins, während der gesamte Markt unter Druck steht. â³

Die Unterstützung bei 0,1800 US-Dollar könnte entscheidend für die Kursentwicklung sein. â³

Trotz des Kursrückgangs übertraf Cardano kürzlich seinen Transaktionsrekord.

Gründer Charles Hoskinson plant, DeFi-Anwendungen auf Cardano zu integrieren.

Der breite Abverkauf an den Finanzmärkten hat auch Cardano erfasst. Nachdem der Nasdaq am Donnerstag 5,5 Prozent verloren hatte, rutschte der ADA-Kurs von rund 0,20 auf zeitweise 0,18 US-Dollar ab. Besonders unangenehm fällt dabei der Vergleich mit der Konkurrenz aus. Auf Sicht von 30 Tagen verlor Cardano rund 26,5 Prozent und liegt damit am Ende des Feldes, hinter Solana mit 21,3 und Dogecoin mit 19,4 Prozent.

Konträr ist die Sicht auf die Entwicklung des Netzwerks, denn erst vor kurzem übertraf Cardano seinen Transaktionsrekord aus dem Jahr 2021 mit 1,78 Millionen Transaktionen innerhalb von fünf Tagen. Die Cardano Foundation tokenisierte zudem Anteile am Identitätsprojekt Veridian, woraufhin ADA kurzzeitig um 7,3 Prozent zulegte und den Gesamtmarkt kurzzeitig übertraf. Gründer Charles Hoskinson hält die Schlagzahl ebenfalls hoch und deutete zuletzt an, DeFi-Anwendungen rund um XRP auf Cardano holen zu wollen. Welche Chartmarken jetzt in den Vordergrund rücken.

Cardano-Kurs: Das müssen Investoren wissen

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich ADA zwischen 0,1810 und 0,1920 US-Dollar. Damit notiert der Kurs knapp über der Unterstützung bei 0,1800 US-Dollar, die zugleich das Tief der laufenden Abwärtsbewegung markiert. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 7,2 Milliarden US-Dollar.

Seit dem 21. Oktober geht es für ADA bergab, Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs handelt unterhalb des EMA-20 bei rund 0,1900 US-Dollar, was kurzfristig auf anhaltenden Druck hindeutet. Die jüngsten Kerzen bilden eine Folge tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Unterstützung bietet zunächst die Marke bei 0,1800 US-Dollar, darunter das untere Bollinger-Band bei etwa 0,1820 US-Dollar. Als Widerstände dienen der EMA-20 sowie das obere Band bei rund 0,2020 US-Dollar.

Der RSI (14) liegt bei etwa 44 Punkten und damit im neutralen bis leicht negativen Bereich. Nach dem Rutsch auf knapp 37 Punkte am Donnerstag deutet der Anstieg auf einen Erholungsversuch hin, ein Kaufsignal ergibt sich daraus allerdings noch nicht.

Auffällig ist die Entwicklung der Bollinger-Bänder, die sich nach der Ausweitung vom Donnerstag wieder zu verengen beginnen. Solche Phasen gehen häufig einer größeren Bewegung voraus, ohne deren Richtung vorwegzunehmen.

Kurzfristige ADA-Kursprognose

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario bewegt sich ADA voraussichtlich in einer Spanne zwischen 0,18 und 0,19 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs die Unterstützung bei 0,1777 US-Dollar verteidigt und sich der RSI zwischen 40 und 50 stabilisiert. Ohne einen deutlichen Volumenanstieg dürfte Cardano zunächst seitwärts tendieren.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario könnte ADA auf 0,189 bis 0,21 US-Dollar steigen. Dafür müsste der Kurs zunächst die EMA-20 bei 0,1892 US-Dollar überwinden und anschließend das obere Bollinger-Band bei 0,2011 US-Dollar nachhaltig durchbrechen. Ein steigendes Handelsvolumen und ein RSI über 50 würden die Aufwärtsbewegung bestätigen.

Bärisches Szenario

Im bärischen Szenario droht ADA bei einem Bruch der Unterstützung bei 0,1777 US-Dollar ein Rücksetzer in Richtung 0,16 US-Dollar. Ein steigendes Verkaufsvolumen, ein RSI unter 35 und ein Durchbruch des unteren Bollinger-Bands bei 0,1790 US-Dollar könnten den Abwärtsdruck zusätzlich verstärken.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.