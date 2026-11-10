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Apple-Update bringt keine Klarheit 

Binance schlägt Alarm: Sicherheitslücke gefährdet Krypto-Wallets auf iPhones

Die Schutzmauer zwischen den Apps auf dem iPhone hat offenbar ein Loch. Betroffen sind auch die geheimsten Daten von Krypto-Anlegern.

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Apple und Binance als Logo

Beitragsbild: Fotomontage

 | Eine präparierte App könnte auf dem iPhone die Daten anderer Apps auslesen

Die Krypto-Börse Binance wurde zuletzt selbst Opfer des größten Krypto-Diebstahls in der Geschichte und warnt nun vor einer Schwachstelle im Apple-Betriebssystem iOS, durch die schädliche Apps auf geheime Wallet-Daten zugreifen können. Betroffen sind neben Zugangsdaten auch private Schlüssel und Wiederherstellungsphrasen.

Sicherheitslücke ermöglicht Zugriff auf fremde Wallet-Daten

Die Schwachstelle trägt den Namen “worse_query“ und betrifft vor allem iOS 26.7.1, 27.0.1 und 27.2. Normalerweise verhindert das iPhone-Betriebssystem, dass eine App Dateien einer anderen Anwendung einsehen kann. Diese Schutzbarriere lässt sich durch die Sicherheitslücke jetzt offenbar umgehen. Hat ein Nutzer eine entsprechend präparierte App installiert, könnte diese auf eigentlich geschützte Daten zugreifen.

Entdeckt wurde das Problem von einem Sicherheitsforscher, der unter dem Namen “forcequitOS” auftritt. Auf GitHub veröffentlichte er einen Demonstrationscode, der zeigt, wie sich die abgeschirmten Datenbereiche anderer Apps auslesen lassen. Dafür ist nicht einmal ein sogenannter Jailbreak erforderlich, bei dem die üblichen Beschränkungen des iPhones aufgehoben werden. Bislang sind aber noch keine bestätigten Krypto-Diebstähle durch “worse_query“ bekannt.

Apple-Update schließt Sicherheitslücke offenbar nicht

Der Technologiekonzern Apple stellt mit iOS 27.2.1 und 26.7.3 inzwischen neue Sicherheitsupdates bereit, die nach Angaben des Entdeckers jedoch zumindest in iOS 27.2.1 nicht zu einer Behebung des „worse_query“-Sicherheitsproblems geführt haben. In den veröffentlichten Sicherheitshinweisen von Apple ist das Einfallstor auch nicht erwähnt worden und somit bleibt vorerst unklar, wann ein vollständiger Schutz bereitsteht. Die Krypto-Börse Binance empfiehlt daher, Apps aus unbekannten Quellen zu entfernen. Außerdem sollten das Betriebssystem und alle darauf verwendeten Anwendungen aktuell gehalten werden.

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