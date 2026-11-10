Bitcoin muss weiter Federn lassen. Eine technische Zwischenerholung bietet eine interessante Chance für aktive Trader, von der jüngsten Kursschwäche zu profitieren.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat sich von der 50-Tagelinie um 80.000 US-Dollar nach oben abgesetzt.

Institutionelle Anleger zeigen steigendes Interesse durch signifikante Inflows in den Spot-ETF IBIT.

Ein bullishes Long-Setup könnte sich bei einem Retest der Widerstandsmarken ergeben.

Trading-Setup mit konkreten Einstiegspunkten und Kurszielen wird vorgestellt. â³

Bitcoin (BTC) kommt in den letzten Tagen deutlich unter die Räder. Die Käuferseite konnte die 200-Tagelinie nicht verteidigen, eine Korrekturausweitung scheint unausweichlich. Der Wahlsieg der US-Demokraten kombiniert mit anhaltend hohen US‑Inflationszahlen festigt daher den bearishen Blick auf den Chart. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturfortsetzung hat in den letzten Tagen weiter zugenommen. Eine Zwischenerholung in Richtung der Wochenhochs bietet jedoch ein interessantes Short-Setup. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Retest des Vorwochensupports als Short-Einstieg

Die Kurskorrektur der Krypto-Leitwährung Bitcoin droht sich auszuweiten. Die Aufgabe des starken Supports um 76.000 US-Dollar hat das Chartbild deutlich eingetrübt. Mit Blick auf den RSI zeigt sich anhaltend schwaches Momentum bei gleichzeitig niedrigem Spot-Handelsvolumen. Signifikante Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs untermauern das geringe Interesse von Wall-Street-Investoren. Die jüngsten CPI-Verbraucherpreisdaten aus den USA deuten auf eine weiterhin hawkish agierende US-Zentralbank bei der kommenden Leitzinsentscheidung hin. Eine technische Erholung bis in den Bereich um die 200‑Tagelinie (EMA200) dürfte in weiterem Abgabedruck münden.

Für aktive Trader bietet sich bei einem Retest der Handelsrange zwischen 75.696 US-Dollar und 76.344 US-Dollar ein interessantes Short-Einstiegsniveau. Kursziel der Trade-Idee ist der übergeordnete Aufwärtstrendlinie um 72.100 US-Dollar.

Der Stop-Loss für diesen Short-Trade befindet sich oberhalb des Liquidations-Clusters bei 77.255 US-Dollar. Ein nachhaltiger Sprung über dieses Kurslevel würde das Short-Setup invalidieren.

Short Trading-Setup

Richtung: Short

Einstieg: Zwischen 75.696 US-Dollar und 76.344 US-Dollar

Kursziel: 72.100 US-Dollar

Stop-Loss: 77.255 US-Dollar

Aktueller Kurs: 74.274 US-Dollar

Zeithorizont: Gültig für mehrere Handelstage

Trading-Setup auf Basis des Wertepaares BTC/USD

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.