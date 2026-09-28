Die größte XRP-Treasury steht kurz vor dem Börsendurchbruch. Warum Evernorth anders ist als Strategy und mit seinen XRP-Beständen ambitionierte Pläne verfolgt.

473 Millionen XRP: Diese Abstimmung könnte Evernorth an die Nasdaq bringen

473 Millionen XRP: Diese Abstimmung könnte Evernorth an die Nasdaq bringen

Am kommenden Mittwoch stimmen die Aktionäre von Armada Acquisition Corp. II über den geplanten Zusammenschluss mit Evernorth ab. Sollte es hierbei zu einer Zustimmung kommen, könnte eine der letzten großen Hürden für den Börsengang des XRP-Treasury-Unternehmens fallen, das künftig unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq gehandelt würde.

Evernorth will XRP nicht einfach nur halten

Das Unternehmen hat dafür bereits mehr als 473 Millionen XRP zugesagt bekommen und zählt damit zu den größten bekannten Haltern der Kryptowährung. Anders als Strategy mit seinen milliardenschweren Bitcoin-Reserven sollen die gehaltenen Token bei Evernorth aktiv innerhalb des Ökosystems eingesetzt werden. Über Investitionen in die Infrastruktur des XRP Ledgers sowie die Bereitstellung von Liquidität und verschiedene Yield-Strategien verfolgt Evernorth das langfristige Ziel, die Menge an XRP zu erhöhen, die rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt.

Für den Börsengang hat sich Evernorth zudem 30 Millionen US-Dollar über Wandelanleihen an der Investmentbank NH Investments & Securities gesichert. Diese Finanzierung wird allerdings erst mit Abschluss des Zusammenschlusses wirksam und kann anschließend für weitere XRP-Käufe und Aktivitäten innerhalb des Ökosystems eingesetzt werden.

Auch ETFs melden wieder stärkere Nachfrage

Die mögliche Nasdaq-Notierung trifft auf eine insgesamt wieder steigende Nachfrage bei institutionellen Anlegern. Die entsprechenden US Spot ETFs auf die Kryptowährung verzeichneten in der vergangenen Handelswoche Nettozuflüsse von 75,6 Millionen US-Dollar. Nachdem die Fonds am Montag keine Nettozuflüsse verbuchten, floss an jedem der folgenden vier Handelstage neues Kapital und vor allem der Freitag war mit 22,6 Millionen US-Dollar ein besonders hoher Nachfragetag. Seit dem Start der XRP Spot ETFs sind damit fast 1,8 Milliarden US-Dollar in die Produkte geflossen.