Arthur Britto entwickelte den XRP Ledger und blieb nahezu unsichtbar. Was über den geheimnisvollen Ripple-Gründer bekannt ist.

Der XRP-Erfinder, den niemand kennt: Das Rätsel um Arthur Britto

Der XRP-Erfinder, den niemand kennt: Das Rätsel um Arthur Britto

Der berühmte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist nicht der einzige geheimnisvolle Krypto-Gründer. Ripple Labs gehört zu den größten Unternehmen der Branche, mit der wohl leidenschaftlichsten Community aller Krypto-Projekte und dennoch ist einer der drei Entwickler hinter dem XRP Ledger seit mehr als einem Jahrzehnt nahezu vollständig vor der Öffentlichkeit verborgen geblieben.

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