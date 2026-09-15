Der berühmte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist nicht der einzige geheimnisvolle Krypto-Gründer. Ripple Labs gehört zu den größten Unternehmen der Branche, mit der wohl leidenschaftlichsten Community aller Krypto-Projekte und dennoch ist einer der drei Entwickler hinter dem XRP Ledger seit mehr als einem Jahrzehnt nahezu vollständig vor der Öffentlichkeit verborgen geblieben.
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