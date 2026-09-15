Canaan Kapital sieht offenbar Potenzial außerhalb von Krypto. Millionen US-Dollar fließen dabei in das eigene Rückkaufprogramm.

Immer mehr börsennotierte Unternehmen kaufen Bitcoin und Ethereum für ihre Bilanzen, der Mining-Konzern Canaan geht jetzt den entgegengesetzten Weg. Das Unternehmen hat seinen gesamten Ethereum-Bestand verkauft und mit den Geldern eigene Aktien zurückgekauft.

Canaan verkauft alle Ethereum

Canaan trennte sich dabei bereits im August von insgesamt 3.952 ETH und nahm dabei 10,4 Millionen US-Dollar ein, wie aus dem aktuellen Produktionsbericht des Unternehmens hervorgeht. Zudem verkauften sie 54 BTC die weitere 3,5 Millionen US-Dollar einbrachten. Anders als Ethereum verschwindet Bitcoin damit allerdings nicht aus der Unternehmensbilanz. Der BTC-Miner hält auch nach den Verkäufen weiterhin 1.868 BTC. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Gegenwert von etwa 145 Millionen US-Dollar, weshalb die verkauften Bitcoin auch nur einen kleinen Teil der gesamten BTC-Reserve ausmachen.

Miner kauft lieber die eigenen Aktien

Ein Teil dein Einnahmen floss dabei unmittelbar in den Rückkauf eigener Aktien. Insgesamt kaufte Canaan im August 13,6 Millionen American Depositary Shares (ADS) für 5,4 Millionen US-Dollar zurück, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 0,40 US-Dollar je Anteilsschein entspricht.

Hintergrund ist ein bereits bestehendes Aktienrückkaufprogramm, das Canaan angesichts der niedrigen Bewertung der eigenen Aktien weiter ausnutzen möchte. Der Verkauf der Kryptowährungen bedeutet nach Darstellung des Unternehmens dementsprechend keine grundsätzliche Abkehr von digitalen Vermögenswerten und sie wollen auch künftig weiter Kryptos in ihrer Bilanz halten. Canaan setzt derzeit vielmehr auf zwei unterschiedliche Strategien, bei denen Bitcoin mit mehr als 1.800 BTC ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensreserve bleibt.