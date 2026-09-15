Für Krypto-Anleger stehen wichtige Tage bevor. Die Ölpreise ziehen weiter an und der Clarity Act kommt zu einer wichtigen Abstimmung.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich einen Tag vor dem Fed-Zinsentscheid weitgehend stabil und notiert weiter bei 77.500 US-Dollar. In der Nacht stieg BTC zwar noch zeitweise über die Markt von 79.000 US-Dollar, konnte sich dort aber nicht lange halten und wurde direkt wieder abverkauft. Damit scheiterte ein neuer Ausbruchsversuch Richtung Norden vorerst und steigende US-Renditen sowie der hohe Ölpreis sorgen weiterhin für eine zusätzliche Belastung am Markt.

US-Rendite durchbricht wichtige Marke

Die veränderte Stimmung zeigt sich insbesondere am US-Anleihenmarkt. Dort kletterte die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen erstmals seit Oktober 2023 wieder über die Marke von fünf Prozent. In der Folge fiel sie zwar wieder unter die psychologisch wichtige Schwelle, bleibt aber auf einem insgesamt hohen Niveau. Zudem legte auch der US-Dollar zuletzt wieder etwas zu und notiert jetzt bei etwa 99,6 US-Dollar.

Hinter der Entwicklung stehen vor allem die deutlich gestiegenen Zinserwartungen. Noch vor wenigen Wochen hatten die Märkte mehrheitlich nicht mit einer Erhöhung der Zinsen gerechnet, doch inzwischen preisen die Terminmärkte einen Zinsschritt um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 92 Prozent ein.

Alles andere als eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wäre eine Überraschung I CME Group

Zusätzlichen Druck erzeugen die weiterhin hohen Energiepreise. Der Konflikt im Nahen Osten und die jüngsten Angriffe auf Saudi-Arabien erhöhen die Sorgen um eine weltweite Ölknappheit, was zu einem Kursanstieg von über 50 Prozent seit Anfang Juli geführt hat. Das britische Brent-Öl verteuerte sich entsprechend um etwa ein Prozent und steht damit bei mehr als 107 US-Dollar je Barrel. Bleiben die Energiepreise auf diesem Niveau, könnten sie sich entsprechend negativ auf die Inflation auswirken und damit die Argumente für eine weiter restriktivere Geldpolitik stärken.

Bitcoin wartet auf die Fed

Entsprechend volatil könnten die kommenden Tage am Kryptomarkt werden. Die eigentliche Zinsentscheidung fällt zwar erst am Mittwoch, doch bereits am heutigen Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Zudem steht heute Abend ein wichtiges Verfahrensvotum zum CLARITY Act an, das darüber entscheiden könnte, ob das Gesetz überhaupt noch vor den US-Zwischenwahlen verabschiedet wird.