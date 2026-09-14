Steigende Zinsen gelten als Belastung für Risikoanlagen. Jordi Visser erklärt, warum dieser Zusammenhang aus seiner Sicht immer schwächer wird.

Seit Monaten diskutiert die Finanzwelt darüber, ob die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt. Für Jordi Visser ist diese Debatte verlorene Zeit. In einem jüngst erschienenen Podcast von Anthony Pompliano erklärt der Makrostratege und ehemalige Hedgefonds-Manager, warum der Zins für die heutige Wirtschaft kaum noch etwas bedeutet und warum er Krypto für den Markt hält, der davon zuerst profitieren wird.

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