Seit Monaten diskutiert die Finanzwelt darüber, ob die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte anhebt. Für Jordi Visser ist diese Debatte verlorene Zeit. In einem jüngst erschienenen Podcast von Anthony Pompliano erklärt der Makrostratege und ehemalige Hedgefonds-Manager, warum der Zins für die heutige Wirtschaft kaum noch etwas bedeutet und warum er Krypto für den Markt hält, der davon zuerst profitieren wird.
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