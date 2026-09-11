Für Elon Musks Lieblingskryptowährung läuft es an der Wall Street nicht wie erhofft. Technisch kommt es nun auf mehrere Marken an, die den weiteren Verlauf prägen könnten.

Nach dem ETF-Aus: Diese Entwicklung könnte für den Dogecoin-Kurs jetzt wichtig werden

Nach dem ETF-Aus: Diese Entwicklung könnte für den Dogecoin-Kurs jetzt wichtig werden

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitwise stellt Dogecoin ETF BWOW nach weniger als einem Jahr ein. â³

Der Dogecoin-Kurs zeigt kurzfristig Seitwärtsdruck und bleibt unter dem EMA-20. â³

Prognosen deuten auf neutrale bis leicht bärische Tendenzen hin. â³

Unterstützungen und Widerstände könnten entscheidend für die Kursentwicklung sein. â³

Bitwise stellt seinen Dogecoin ETF BWOW weniger als ein Jahr nach dem Start wieder ein. Der letzte Handelstag an der NYSE ist voraussichtlich der 14. Oktober 2026. Verbleibende Anleger sollen ihre Auszahlung am 22. Oktober auf Basis des Nettoinventarwerts vom Vortag erhalten.

Der Indexfonds konnte nach dem Start im November 2025 kaum dauerhaftes Interesse aufbauen. Das Handelsvolumen lag anfangs bei rund 3 Millionen US-Dollar pro Tag, blieb danach aber deutlich schwächer. Auch der gesamte Markt für Dogecoin ETFs blieb mit 300 Millionen US-Dollar Handelsvolumen klar hinter anderen Krypto-ETFs zurück. Wie wirkt sich die ETF-Schließung auf den Dogecoin-Kurs aus?

Dogecoin Struktur & Trend

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,08547 US-Dollar (High) und 0,08229 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten sechs 4‑Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,08408 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags von 0,08512 US-Dollar (−1,22 Prozent). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 13.096.936.101 US-Dollar und gibt Kontext zur Größe des Coins im Krypto-Jahr.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 bei 0,08612 US-Dollar und damit unter dem kurzfristigen Durchschnitt. Die Hoch-/Tief-Sequenz zeigt ein niedrigeres Hoch bei 0,08547 US-Dollar, während in den letzten Sessions kurzfristig höhere Tiefs entstanden sind, was auf Seitwärtsdruck hinweist. Unterstützung liegt bei 0,08229 US-Dollar, unmittelbarer Widerstand bei 0,08587 US-Dollar (Fibonacci-Marke); die Marktlage bleibt neutral.

Momentum-Check

Der RSI liegt bei etwa 24,6 und signalisiert kurzfristige Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt, dass der Abwärtsdruck nachlässt, da die letzten Kerzen leichte Gegenbewegungen aufweisen.

Dogecoin Risiko & Volatilität

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,01116 US-Dollar (Upper 0,09264 US-Dollar / Lower 0,08148 US-Dollar), was moderat erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit mittlerem Risiko, solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt.

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Kurzfristige DOGE Prognose & Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch. Unterstützung liegt bei 0,08229 US-Dollar und 0,08013 US-Dollar (Fibo‑Start), Widerstände bei 0,08587 US-Dollar (Fibo‑Level) und 0,09515 US-Dollar. Ein Ausbruch über 0,08587 US-Dollar mit Bestätigung oberhalb des EMA-20 würde eine bullishe Entspannung bringen, während ein Bruch unter 0,08229 US-Dollarkurzfristig Druck Richtung 0,07000 US-Dollar eröffnen dürfte.

Neutrale Szenario

Das neutrale Szenario bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent die wahrscheinlichste Variante. Dabei bewegt sich Dogecoin zwischen 0,08229 und 0,08587 US-Dollar. Trigger ist, dass der Kurs in dieser Spanne bleibt, der RSI sich um 30–40 stabilisiert und der EMA-20 oberhalb des Kurses bleibt.

Bullische Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent und sieht ein Kursziel zwischen 0,08587 und 0,09515 US-Dollar vor. Ausgelöst wird es durch einen Schlusskurs über 0,08587 US-Dollar, einen RSI über 50 und die Rückeroberung des EMA-20 bei 0,08612 US-Dollar.

Bearische Szenario

Auch das bearische Szenario liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, wobei die Zielzone zwischen 0,08013 und 0,07000 US-Dollar liegt. Trigger wäre ein Bruch mit Schlusskurs unter 0,08229 US-Dollar, während der RSI unter 30 bleibt und der EMA-20 weiterhin als Widerstand fungiert.