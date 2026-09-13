Ein gewiefter Krypto-Trader sichert sich mit dem Solana-basierten Memecoin STONK fast 2.000 Prozent Rendite. Seine Strategie ist so einfach wie effektiv.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Trader erzielt über 10 Millionen US-Dollar Gewinn mit Solana-basiertem Memecoin STONK. â³

Erfolgreiche Strategie: konsequente Käufe und diszipliniertes Halten statt schnelles Trading.

Trader hält 35,7 Millionen STONK-Token und ist größter Einzelinhaber. â³

STONK-Bewertung stieg von 12 Millionen auf zeitweise 255 Millionen US-Dollar.

Immer wieder gelingt es einzelnen Krypto-Tradern, den “Jackpot” zu knacken und rechtzeitig auf den richtigen Coin zu setzen. Ein als Point Farm Capital bekannter Spekulant konnte nun durch eine Wette auf den Solana-basierten Memecoin STONK einen Gewinn von mehr als 10 Millionen US-Dollar erzielen. Seine Vorgehensweise war dabei deutlich einfacher, als man zunächst vermuten würde. On-Chain-Daten bestätigen ein Muster aus konsequenten Käufen in der Anfangsphase des Tokens, gefolgt von diszipliniertem Hodln, als sich die Kursentwicklung schließlich bullisch zeigte.

Trader @pointfarmcap has made over $10M in profit on solana:6GmAFSYs4gk3FDao5FzzySQpPZaWsa4rUJHacpMpUNgx!



He now holds 35.7M solana:6GmAFSYs4gk3FDao5FzzySQpPZaWsa4rUJHacpMpUNgx($10.55M), making him the largest solana:6GmAFSYs4gk3FDao5FzzySQpPZaWsa4rUJHacpMpUNgx holder.… pic.twitter.com/pF1WNVDPqz — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2026

Der Ansatz des Krypto-Traders steht damit im krassen Gegensatz zum hochfrequenten Flipping, das sonst auf Memecoin-Märkten üblich ist, wo Trader üblicherweise schnelle Gewinne realisieren, anstatt Positionen weiter wachsen zu lassen. Laut Angaben von Lookonchain hielt der Trader am Freitag 35,7 Millionen STONK-Token im Wert von rund 10,55 Millionen US-Dollar und war damit der größte Einzelinhaber des Tokens. Der nicht realisierte Gewinn lag bei fast 9,81 Millionen US-Dollar bei einer Anfangsinvestition von etwa 542.000 US-Dollar – eine Rendite von über 1.800 Prozent.

Alles andere als die Norm

Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Kryptowährung zum Einstieg lag bei rund 12 Millionen US-Dollar. Seitdem stieg die STONK-Bewertung auf zeitweise 255 Millionen US-Dollar und bescherte frühen Anlegern dadurch enorme Gewinne. Trotz eines leichten Rücksetzers handelt der Memecoin im Moment des Schreibens weiterhin bei 0,295 US-Dollar und steht damit nur knapp unter seinem Allzeithoch.

Dergleichen Erfolge bleiben aber die Ausnahme, denn die überwältigende Mehrheit der Krypto-Trader setzt entweder auf den falschen Coin, steigt zu spät ein oder besitzt keine ausreichende Disziplin, um die enormen Schwankungen zu ertragen. Im Vergleich selbst zu etablierten Memecoins wie Dogecoin oder Pepe ist STONK nach wie vor winzig, sodass der Kurs binnen kürzester Zeit wieder kollabieren könnte. Wie ihr stattdessen langfristig vom Krypto-Bullrun profitiert, lest ihr in diesem Artikel: “Auf diese Coins setzt die BTC-ECHO Redaktion“.