Monatelang auf den perfekten Bitcoin-Einstieg warten und dann zusehen, wie der Kurs davonzieht – dieses Szenario dürfte den meisten Anlegern bekannt sein. Die Frage ist deshalb nicht nur, wo der nächste Boden liegt, sondern welche Strategie überhaupt sinnvoll ist, wenn sich dieser erst im Nachhinein erkennen lässt. Welche Herangehensweise bietet das beste Verhältnis aus Renditechance und möglichst wenig Stress?
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