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Die gefährliche Jagd nach dem Bitcoin-Tief

Der perfekte Kaufzeitpunkt lässt sich selten im Voraus erkennen. Eine klare Strategie kann deshalb wichtiger sein als der vermeintlich beste Kurs.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und im Hintergrund eine Uhr

Beitragsbild: Shutterstock

 | Haben wir in der aktuellen Marktphase den Boden bereits gesehen?

Monatelang auf den perfekten Bitcoin-Einstieg warten und dann zusehen, wie der Kurs davonzieht – dieses Szenario dürfte den meisten Anlegern bekannt sein. Die Frage ist deshalb nicht nur, wo der nächste Boden liegt, sondern welche Strategie überhaupt sinnvoll ist, wenn sich dieser erst im Nachhinein erkennen lässt. Welche Herangehensweise bietet das beste Verhältnis aus Renditechance und möglichst wenig Stress?

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