Michael Saylors Unternehmen hat diese Woche erneut keine Bitcoin gekauft. Der Konzern setzt seine Cash-Reserve derzeit lieber an anderer Stelle ein.

Strategy lässt Bitcoin liegen – und verschiebt Millionen in eine andere Richtung

Strategy lässt Bitcoin liegen – und verschiebt Millionen in eine andere Richtung

Strategy hält sich bei neuen Bitcoin-Käufen weiter zurück und verwendet einen Teil seiner Liquidität stattdessen für den Rückkauf eigener Vorzugsaktien. Zwischen dem 8. und 13. September nahm das Unternehmen 1,42 Millionen STRC-Aktien für 139,3 Millionen US-Dollar vom Markt, wodurch sich der Schwerpunkt bei der Kapitalverwendung erneut etwas verschiebt.

Der Bitcoin-Bestand bleibt dadurch unverändert bei 845.050 BTC, die Strategy im Schnitt für 75.412 US-Dollar erworben hat. Insgesamt stecken damit rund 63,73 Milliarden US-Dollar in den Käufen.

Bitcoin-Kaufpause hält weiter an

STRC ist eine Vorzugsaktie von Strategy, die regelmäßige Ausschüttungen bietet und möglichst nahe an ihrem Nennwert von 100 US-Dollar gehandelt werden soll. Fällt der Kurs darunter, kann das Unternehmen eigene Papiere zurückkaufen und so das Angebot reduzieren, was den Preis stabilisieren soll.

Strategy finanziert diese Rückkäufe aus seinen vorhandenen US-Dollarreserven und hat den dafür vorgesehenen Rahmen zuletzt deutlich ausgeweitet. Statt frei verfügbares Kapital möglichst schnell wieder in Bitcoin zu stecken, nutzt der Konzern einen Teil davon nun stärker für Zinszahlungen und den Rückkauf eigener Wertpapiere.

Das ist ein spürbarer Unterschied zu früheren Phasen, in denen fast jede größere Kapitalaufnahme eng mit neuen Bitcoin-Käufen verbunden war. Der Konzern verabschiedet sich damit zwar keineswegs von seiner bisherigen Strategie, steuert seine Mittel aber flexibler und hält sich mehr Spielraum offen, wenn sich Marktbedingungen verändern.

Am grundsätzlichen Bild ändert die Kaufpause wenig: Strategy hält weiterhin mehr als vier Prozent der maximal möglichen 21 Millionen Bitcoin und bleibt damit mit großem Abstand der größte börsennotierte BTC-Halter. Dass nun die zweite Woche in Folge keine neuen Coins hinzukamen, zeigt jedoch, dass selbst bei Strategy nicht mehr automatisch jeder freie Dollar in Bitcoin fließt.