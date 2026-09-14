Mit USDe und sUSDe wächst das Angebot auf TRON. Davon könnte auch der TRX-Kurs profitieren.

Mehr Stablecoins auf TRON: Wie weit kann der TRX-Kurs steigen?

Mehr Stablecoins auf TRON: Wie weit kann der TRX-Kurs steigen?

Ethena bringt seine digitalen Dollar USDe und sUSDe auf die TRON-Blockchain. Beide Token können bereits über Stargate Finance ins Netzwerk übertragen und dort gehalten oder verschickt werden. In den kommenden Wochen sollen auch JustLend DAO und SUN.io folgen.

USDe is now live on TRON.



TRON one of the largest chains by stablecoin supply with nearly $100 billion in assets, used by millions of people globally.



We're excited to be bringing Ethena's product lines to @trondao's thriving stablecoin ecosystem and userbase. pic.twitter.com/H0zzcKdBRE — Ethena (@ethena) September 11, 2026

Nachdem in den USA vergangene Woche ein TRX-ETF gestartet ist, wächst somit nun auch die Infrastruktur rund um TRON weiter. Die Blockchain gilt hinter Ethereum als eines der größten Netzwerke für Stablecoins und wickelt seit Jahren enorme Dollar-Volumina ab. Mit USDe und sUSDe kommt nun ein weiterer großer Stablecoin-Anbieter hinzu. Aber: Reicht der Ausbau des Netzwerks für den nächsten TRX-Schub?

Struktur und Trend

In den letzten 12–24 Stunden lag die Preisrange zwischen dem High von 0,3442 US-Dollar und dem Low von 0,3356 US-Dollar (letzte 3–6 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,34 US-Dollar und damit rund 0,92 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,3369 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell etwa 32.316.820.236 US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,33869 US-Dollar) und zeigt eine Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Unterstützungen liegen bei 0,3385 US-Dollar und 0,3356 US-Dollar, unmittelbare Widerstände bei 0,3411 US-Dollar und 0,3442 US-Dollar; die Marktlage ist kurzfristig bullisch, aber volumenbedingt noch fragil.

TRON Momentum-Check

Der RSI liegt bei etwa 57,2 und befindet sich damit im moderat bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, was auf zunehmendes Kaufmomentum hindeutet.

Volatilität und Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,0050 US-Dollar (Upper minus Lower), was relative Moderate Schwankungen signalisiert. Der Markt befindet sich in einer stabilen Konsolidierungsphase mit leicht erhöhter Wahrscheinlichkeit für strukturierte Ausbruchsbewegungen.

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Kurzfristige Prognose und Fazit TRON

Kurzfristig ist die Prognose neutral‑bis‑leicht bullisch: der Kurs notiert über dem EMA-20, Momentum ist positiv, und die Volatilität bleibt moderat. Wichtige Unterstützungen: 0,3385 US-Dollar und 0,3356 US-Dollar; Widerstände: 0,3411 US-Dollar und 0,3442 US-Dollar. Ein klarer Ausbruch über 0,3442 US-Dollar mit Volumenbestätigung würde das bullische Szenario aufwerten. Fällt TRX nachhaltig unter 0,3350 US-Dollar, wäre mit verstärkter Abwärtsbewegung und erhöhter Volatilität zu rechnen.

Bearishe Szenario

Das bearishe Szenario kommt derzeit auf eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Der TRX-Kurs könnte dabei in den Bereich von 0,320 bis 0,335 US-Dollar fallen. Ausgelöst würde das Szenario bei einem Bruch unter 0,3356 US-Dollar, begleitet von einem RSI unter 45 und einem Kurs unter dem EMA-20.

Neutrale Szenario

Das neutrale Szenario gilt mit 50 Prozent als wahrscheinlichste Entwicklung. TRX dürfte sich dabei zwischen 0,338 und 0,345 US-Dollar bewegen. Der Trigger wäre ein RSI zwischen 50 und 60 sowie ein Kurs oberhalb des EMA-20, ohne nachhaltigen Ausbruch über 0,344 US-Dollar.

Bullischen Szenario

Im bullischen Szenario beträgt die Wahrscheinlichkeit 30 Prozent. Hier wäre ein Anstieg in den Bereich von 0,345 bis 0,362 US-Dollar möglich. Voraussetzung wäre ein nachhaltiger Ausbruch über 0,3442 US-Dollar mit steigendem Volumen und einem RSI oberhalb von 60.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.